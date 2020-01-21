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2020-01-21T13:28+0300
https://ria.ru/20200121/1563662839.html
Роспотребнадзор разработал тесты для выявления нового коронавируса
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РИА Новости

Роспотребнадзор разработал тесты для выявления нового коронавируса

11:38 21.01.2020 (обновлено: 13:28 21.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenМедицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор разработал диагностическую тест-систему, которая позволит быстро выявлять новый коронавирус, получивший распространение в Китае, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"К концу недели она начнет поступать в лаборатории страны", — говорится в сообщении.
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Сразу после первых сообщений о случаях заболевания новым коронавирусом на всех пунктах пропуска через границу усилили меры санитарно-карантинного контроля. В регионы направили указания по тактике проведения противоэпидемических мероприятий.
"Научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора организован и проводится системный мониторинг ситуации, установлено взаимодействие с коллегами из КНР и посольством России в Китае", — подчеркнули в ведомстве.
Ухань, Китай
Вчера, 11:24
В Ухане усилили контроль над въездом и выездом из-за коронавируса
Вспышку пневмонии неизвестного происхождения зафиксировали в городе Ухань в конце декабря. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По данным экспертов, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
К 20 января всего было зарегистрировано 218 случаев заражения: 198 — в Ухани, пять — в Пекине, один — в Шанхае и 14 — в провинции Гуандун. Четыре человека погибли. При этом китайские специалисты подтвердили, что вирус передается от человека к человеку — им заразились 14 медиков.
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Вирус уже распространился за пределы Китая — случаи заражения отмечаются в Южной Корее, Японии и Таиланде.
Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
Врач
Вчера, 10:48
Китайские представители примут участие в заседании ВОЗ по коронавирусу
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коронавирусыРаспространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорКитайУханьОбщество
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