Роспотребнадзор разработал тесты для выявления нового коронавируса

Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй. Архивное фото

Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор разработал диагностическую тест-систему, которая позволит быстро выявлять новый коронавирус, получивший распространение в Китае , сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"К концу недели она начнет поступать в лаборатории страны", — говорится в сообщении.

Сразу после первых сообщений о случаях заболевания новым коронавирусом на всех пунктах пропуска через границу усилили меры санитарно-карантинного контроля. В регионы направили указания по тактике проведения противоэпидемических мероприятий.

"Научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора организован и проводится системный мониторинг ситуации, установлено взаимодействие с коллегами из КНР и посольством России в Китае", — подчеркнули в ведомстве.

Вспышку пневмонии неизвестного происхождения зафиксировали в городе Ухань в конце декабря. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По данным экспертов, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

К 20 января всего было зарегистрировано 218 случаев заражения: 198 — в Ухани, пять — в Пекине, один — в Шанхае и 14 — в провинции Гуандун. Четыре человека погибли. При этом китайские специалисты подтвердили, что вирус передается от человека к человеку — им заразились 14 медиков.

Вирус уже распространился за пределы Китая — случаи заражения отмечаются в Южной Корее, Японии и Таиланде.