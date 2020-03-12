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2020-03-12T10:15+0300
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Объявлен конкурс на лучшее название нового музея на Красной площади
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РИА Новости

Объявлен конкурс на лучшее название нового музея на Красной площади

10:15 12.03.2020
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© предоставлена пресс-службой Музеев Московского КремляЗал 8. Придворная культура России.
Зал 8. Придворная культура России.
© предоставлена пресс-службой Музеев Московского Кремля
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Музеи Московского Кремля объявили конкурс на лучшее название нового комплекса на Красной площади, строительство которого должно завершиться в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Принять участие могут все желающие старше 14 лет. Отбор материалов проводится онлайн в три этапа. До 15 апреля 2020 года проходит прием работ. Затем, до 15 мая, пройдет их отбор.
Участников будут оценивать 12 судей, в том числе спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, президент ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Антонова, пианист Денис Мацуев, стрит-арт художник Покрас Лампас и другие.
Победителей определят в Международный день музеев, 18 мая 2020 года. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте и в социальных сетях Музеев Московского Кремля. Авторам трех лучших названий вручат памятные подарки.
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Новый музейный комплекс разместится в бывших Средних торговых рядах, построенных в 1889—1893 гг. по проекту архитектора Романа Клейна. Историческое сооружение образует замкнутое пространство почти прямоугольной формы, которое будет соединено с основным корпусом стеклянными галереями.
В здании разместят коллекции из Оружейной палаты, собрания, находящиеся в запасниках, а также Византийские древности, произведения фирмы Карла Фаберже, коллекции древнерусского и искусства и русского искусства XVI-XVII веков, собрание знамен и многое другое.
Для экспозиции, посвященной придворной культуре XVIII века, выделят отдельный зал.
Кроме выставочных пространств, в комплексе, площадь которого составит более 80 тысяч квадратных метров, обустроят конференц-залы, лекторий, детский центр, зоны отдыха, кафе, магазины.
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