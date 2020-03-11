Мишустин утвердил правила осуществления выплаты к 75-летию Победы

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении правил осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.
"Настоящие правила определяют порядок и условия осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, в Латвии, Литве и Эстонии... в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в документе.
Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны.
Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
Кроме того, согласно документу, выплаты планируют произвести в апреле-мае 2020 года.