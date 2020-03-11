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75 лет Великой Победы
2020-03-11T17:50+0300
https://ria.ru/20200311/1568446669.html
Мишустин утвердил правила осуществления выплаты к 75-летию Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568184340_0:47:2943:1702_1036x0_80_0_0_3554c4659c6038e74bbed9b9c16d0f5c.jpg
РИА Новости

Мишустин утвердил правила осуществления выплаты к 75-летию Победы

17:33 11.03.2020 (обновлено: 17:50 11.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении правил осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.
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"Настоящие правила определяют порядок и условия осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, в Латвии, Литве и Эстонии... в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в документе.
Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны.
Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
Кроме того, согласно документу, выплаты планируют произвести в апреле-мае 2020 года.
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75 лет Великой ПобедыЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)Михаил МишустинВладимир ПутинЛатвияФинляндияЯпонияОбщество
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