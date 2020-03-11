Мишустин утвердил правила осуществления выплаты к 75-летию Победы

"Настоящие правила определяют порядок и условия осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, в Латвии, Литве и Эстонии... в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в документе.