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В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

15:53 11.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
"В Выборгском районе на 100 километре автодороги "Скандинавия" КамАЗ совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford. Ford наехал на Audi и грузовой автомобиль Volvo. В результате пострадали семь человек, один, находившийся в Audi, был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Ведется проверка.
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AudiVolvo (автомобиль)Выборгский районЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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