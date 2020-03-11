В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

"В Выборгском районе на 100 километре автодороги "Скандинавия" КамАЗ совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford. Ford наехал на Audi и грузовой автомобиль Volvo. В результате пострадали семь человек, один, находившийся в Audi, был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.