В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
"В Выборгском районе на 100 километре автодороги "Скандинавия" КамАЗ совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford. Ford наехал на Audi и грузовой автомобиль Volvo. В результате пострадали семь человек, один, находившийся в Audi, был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Ведется проверка.