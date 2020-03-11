В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. У петербургского филиала Российского сельскохозяйственного банка похитили миллиард рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, злоумышленники действовали от имени юридических лиц из группы компаний "Фаэтон". Им удалось заключить 12 кредитных договоров — на общую сумму около миллиарда.
Однако деньги по кредитам не возвращались, а залоговое имущество оказалось умышленно выведенным с баланса компаний-заемщиков через другие организации, входящие в "Фаэтон".
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