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В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей
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РИА Новости

В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей

14:36 11.03.2020 (обновлено: 17:31 11.03.2020)
57178
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. У петербургского филиала Российского сельскохозяйственного банка похитили миллиард рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, злоумышленники действовали от имени юридических лиц из группы компаний "Фаэтон". Им удалось заключить 12 кредитных договоров — на общую сумму около миллиарда.
Однако деньги по кредитам не возвращались, а залоговое имущество оказалось умышленно выведенным с баланса компаний-заемщиков через другие организации, входящие в "Фаэтон".
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Ленинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
банк в доле....как пить дать..
11 марта, 15:29
Галина Гриценко(Булякулова)
7221202
Вот скажите мне. Я, простой человек, могу украсть у банка миллион? Ну хотя бы млн? А? В том то и оно.
11 марта, 16:02
Ген Надий
3302004
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