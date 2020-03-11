В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей

По данным ведомства, злоумышленники действовали от имени юридических лиц из группы компаний "Фаэтон". Им удалось заключить 12 кредитных договоров — на общую сумму около миллиарда.

Однако деньги по кредитам не возвращались, а залоговое имущество оказалось умышленно выведенным с баланса компаний-заемщиков через другие организации, входящие в "Фаэтон".