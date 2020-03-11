В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в воздух из карабина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в нетрезвом виде стрелял из карабина "Вепрь" с балкона дома в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В квартире одного из домов по Морской набережной задержан мужчина 1983 года рождения, неработающий, у которого изъят карабин "Вепрь 1В" и патроны. Установлено, что 10 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вышел на балкон общего пользования 12 этажа и произвел около 10 выстрелов в воздух", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).