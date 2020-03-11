В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в воздух из карабина

"В квартире одного из домов по Морской набережной задержан мужчина 1983 года рождения, неработающий, у которого изъят карабин "Вепрь 1В" и патроны. Установлено, что 10 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вышел на балкон общего пользования 12 этажа и произвел около 10 выстрелов в воздух", - сказано в сообщении.