В Волгограде пройдет фестиваль "Спасибо за победу"

Выставку, посвященную героизму советских летчиков в годы Великой Отечественной войны, посвятили 75-летию Победы.
Выставку, посвященную героизму советских летчиков в годы Великой Отечественной войны, посвятили 75-летию Победы.
В экспозиции — бомбардировщики военного времени и самолеты, которые СССР получал по ленд-лизу.
В экспозиции — бомбардировщики военного времени и самолеты, которые СССР получал по ленд-лизу.
Семь из представленных здесь самолетов — памятники науки и техники.
Семь из представленных здесь самолетов — памятники науки и техники.
Многие из боевых машин посетителям показывают впервые.
Многие из боевых машин посетителям показывают впервые.
В День открытых дверей, который в музее организуют 23 февраля, вход на выставку будет бесплатным.
В День открытых дверей, который в музее организуют 23 февраля, вход на выставку будет бесплатным.
Пе-2 — самый массовый пикирующий бомбардировщик СССР. Помимо непосредственных задач, применялся еще и для разведки.
Пе-2 — самый массовый пикирующий бомбардировщик СССР. Помимо непосредственных задач, применялся еще и для разведки.
Открытие экспозиции "Самолеты Великой Отечественной войны" в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино.
Открытие экспозиции "Самолеты Великой Отечественной войны" в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино.
Посетитель музея ВВС рассматривает американский самолет-торпедоносец А-20 "Бостон".
Посетитель музея ВВС рассматривает американский самолет-торпедоносец А-20 "Бостон".
Фронтовой бомбардировщик Ту-2. Такие машины участвовали в битве на Курской дуге, бомбили Кенигсберг и Берлин.
Фронтовой бомбардировщик Ту-2. Такие машины участвовали в битве на Курской дуге, бомбили Кенигсберг и Берлин.
Фронтовой истребитель Ла-7, на котором воевал трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб и сбил на нем 17 самолетов противника.
Фронтовой истребитель Ла-7, на котором воевал трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб и сбил на нем 17 самолетов противника.
Американский бомбардировщик B-25 "Митчелл" .
Бюст Героя Советского Союза Труда Андрея Ивановича, который сбил 25 вражеских самолетов, и истребитель Р-63.
Бюст Героя Советского Союза Труда Андрея Ивановича, который сбил 25 вражеских самолетов, и истребитель Р-63.
Выставку, посвященную героизму советских летчиков в годы Великой Отечественной войны, посвятили 75-летию Победы.
В экспозиции — бомбардировщики военного времени и самолеты, которые СССР получал по ленд-лизу.
Семь из представленных здесь самолетов — памятники науки и техники.
Многие из боевых машин посетителям показывают впервые.
В День открытых дверей, который в музее организуют 23 февраля, вход на выставку будет бесплатным.
Пе-2 — самый массовый пикирующий бомбардировщик СССР. Помимо непосредственных задач, применялся еще и для разведки.
Открытие экспозиции "Самолеты Великой Отечественной войны" в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино.
Посетитель музея ВВС рассматривает американский самолет-торпедоносец А-20 "Бостон".
Фронтовой бомбардировщик Ту-2. Такие машины участвовали в битве на Курской дуге, бомбили Кенигсберг и Берлин.
Фронтовой истребитель Ла-7, на котором воевал трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб и сбил на нем 17 самолетов противника.
Американский бомбардировщик B-25 "Митчелл" .
Бюст Героя Советского Союза Труда Андрея Ивановича, который сбил 25 вражеских самолетов, и истребитель Р-63.