Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-03-11T08:31+0300
https://ria.ru/20200311/1568413008.html
В Волгограде пройдет фестиваль "Спасибо за победу"
https://cdn24.img.ria.ru/images/152060/44/1520604423_0:0:3131:1761_1036x0_80_0_0_344a5cfd09bed001b33f705444aaa2e9.jpg
РИА Новости

В Волгограде пройдет фестиваль "Спасибо за победу"

08:31 11.03.2020
205
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! в Волгограде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 11 мар - РИА Новости. Всероссийский молодежный фестиваль "Спасибо за победу" пройдет в Волгограде в рамках празднования 75-летия Победы, в нем примут участие представители 50 городов-героев и городов воинской славы, сообщил РИА Новости вице-губернатор Волгоградской области Владимир Попков.
По его словам, с 1 мая в Волгограде стартует всероссийский молодежный фестиваль "Спасибо за победу", в рамках которого участники будут исполнять песни о войне.
"На фестивале будут делегации из городов героев и городов воинской славы, более 50 городов", - сообщил Попков.
Он отметил, что завершится фестиваль 8 мая, в это день состоится финал и гала-концерт с участием известных российских исполнителей.
Легендарные фронтовики: выставка самолетов Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Выставку, посвященную героизму советских летчиков в годы Великой Отечественной войны, посвятили 75-летию Победы.

Экспозиция в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино
1 из 12

Выставку, посвященную героизму советских летчиков в годы Великой Отечественной войны, посвятили 75-летию Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В экспозиции — бомбардировщики военного времени и самолеты, которые СССР получал по ленд-лизу.

Ученики кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина на открытии экспозиции Самолеты Великой Отечественной войны
2 из 12

В экспозиции — бомбардировщики военного времени и самолеты, которые СССР получал по ленд-лизу.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Семь из представленных здесь самолетов — памятники науки и техники.

Посетители Центрального музея Военно-воздушных сил на открытии экспозиции Самолеты Великой Отечественной войны
3 из 12

Семь из представленных здесь самолетов — памятники науки и техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Многие из боевых машин посетителям показывают впервые.

Экспозиция в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино
4 из 12

Многие из боевых машин посетителям показывают впервые.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В День открытых дверей, который в музее организуют 23 февраля, вход на выставку будет бесплатным.

На открытии экспозиции самолетов в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино
5 из 12

В День открытых дверей, который в музее организуют 23 февраля, вход на выставку будет бесплатным.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Пе-2 — самый массовый пикирующий бомбардировщик СССР. Помимо непосредственных задач, применялся еще и для разведки.

Посетитель рассматривает пикирующий бомбардировщик Пе-2 в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино
6 из 12

Пе-2 — самый массовый пикирующий бомбардировщик СССР. Помимо непосредственных задач, применялся еще и для разведки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Открытие экспозиции "Самолеты Великой Отечественной войны" в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино.

На открытии экспозиции Самолеты Великой Отечественной войны
7 из 12

Открытие экспозиции "Самолеты Великой Отечественной войны" в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетитель музея ВВС рассматривает американский самолет-торпедоносец А-20 "Бостон".

Посетитель Центрального музея Военно-воздушных сил рассматривает американский самолёт-торпедоносец А-20 Бостон
8 из 12

Посетитель музея ВВС рассматривает американский самолет-торпедоносец А-20 "Бостон".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Фронтовой бомбардировщик Ту-2. Такие машины участвовали в битве на Курской дуге, бомбили Кенигсберг и Берлин.

На открытии экспозиции Самолеты Великой Отечественной войны в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино
9 из 12

Фронтовой бомбардировщик Ту-2. Такие машины участвовали в битве на Курской дуге, бомбили Кенигсберг и Берлин.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Фронтовой истребитель Ла-7, на котором воевал трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб и сбил на нем 17 самолетов противника.

Юнармеец рассматривает фронтовой истребитель Ла-7, на котором воевал трижды Герой Советского Союза Кожедуб И. Н. и сбил на нем 17 самолетов противника, в Центральном музее Военно-воздушных сил
10 из 12

Фронтовой истребитель Ла-7, на котором воевал трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб и сбил на нем 17 самолетов противника.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Американский бомбардировщик B-25 "Митчелл" .

Американский бомбардировщик B-25 Митчелл , представленный в Центральном музее Военно-воздушных сил
11 из 12

Американский бомбардировщик B-25 "Митчелл" .

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Бюст Героя Советского Союза Труда Андрея Ивановича, который сбил 25 вражеских самолетов, и истребитель Р-63.

Бюст Героя Советского Союза Труда Андрея Ивановича, который сбил лично 25 самолетов противника и истребитель Р-63, представленные в Центральном музее Военно-воздушных сил
12 из 12

Бюст Героя Советского Союза Труда Андрея Ивановича, который сбил 25 вражеских самолетов, и истребитель Р-63.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Выставку, посвященную героизму советских летчиков в годы Великой Отечественной войны, посвятили 75-летию Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 12

В экспозиции — бомбардировщики военного времени и самолеты, которые СССР получал по ленд-лизу.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 12

Семь из представленных здесь самолетов — памятники науки и техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 12

Многие из боевых машин посетителям показывают впервые.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 12

В День открытых дверей, который в музее организуют 23 февраля, вход на выставку будет бесплатным.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 12

Пе-2 — самый массовый пикирующий бомбардировщик СССР. Помимо непосредственных задач, применялся еще и для разведки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 12

Открытие экспозиции "Самолеты Великой Отечественной войны" в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 12

Посетитель музея ВВС рассматривает американский самолет-торпедоносец А-20 "Бостон".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 12

Фронтовой бомбардировщик Ту-2. Такие машины участвовали в битве на Курской дуге, бомбили Кенигсберг и Берлин.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 12

Фронтовой истребитель Ла-7, на котором воевал трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб и сбил на нем 17 самолетов противника.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 12

Американский бомбардировщик B-25 "Митчелл" .

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
12 из 12

Бюст Героя Советского Союза Труда Андрея Ивановича, который сбил 25 вражеских самолетов, и истребитель Р-63.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
410100
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыВолгоградВолгоградская областьОбщество
Рекомендуем
Вид на набережную города Волгограда
Парад Победы в Волгограде впервые пройдет на набережной
Паста
В Роскачестве рассказали о пользе итальянской пасты для здоровья
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Советник Асада оценил договоренности по Идлибу
Машина Прокуратуры РФ
В Красноярском крае начали проверку после разлива нефтепродуктов
Вертолет Ми-8Т авиакомпании Скол
Источник: Ми-8 вернулся в Красноярск из-за срабатывания датчика
Пуск ракеты-носителя легкого класса Рокот с блоком космических аппаратов связи Гонец-М и юстировочным космическим аппаратом Блиц-М с космодрома Плесецк
Запущенный Россией стеклянный спутник не внесен в реестр ООН
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Россия предоставит защиту задержанному в США Фирсову
Клещи
Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают энцефалитом
Певица Леди Гага во время выступления
Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
Президент США Дональд Трамп
Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
Иностранные туристы в Москве
АТОР готова помочь туроператорам оценить ущерб от коронавируса
Сотрудник МЧС РФ
На Алтае спасатели устранили аварию на газопроводе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Мишустин призвал раскрыть потенциал договора о Союзном государстве
Актриса Марина Меримсон
Умерла актриса Марина Меримсон
Мужчина с флагом Польши
В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
03:09Советник Асада оценил договоренности по Идлибу
03:06Кабмин обсудит ответственность за безбилетный проезд в транспорте
Лента новостейМолния