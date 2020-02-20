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Легендарные фронтовики: выставка самолетов Великой Отечественной войны
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РИА Новости

Легендарные фронтовики: выставка самолетов Великой Отечественной войны

13:02 20.02.2020 (обновлено: 18:34 20.02.2020)
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В Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино открылась выставка "Самолеты Великой Отечественной войны". Здесь собрали фронтовые машины с героической историей. Уникальные экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Выставку, посвященную героизму советских летчиков в годы Великой Отечественной войны, посвятили 75-летию Победы.

Экспозиция в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино
1 из 12

Выставку, посвященную героизму советских летчиков в годы Великой Отечественной войны, посвятили 75-летию Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В экспозиции — бомбардировщики военного времени и самолеты, которые СССР получал по ленд-лизу.

Ученики кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина на открытии экспозиции Самолеты Великой Отечественной войны
2 из 12

В экспозиции — бомбардировщики военного времени и самолеты, которые СССР получал по ленд-лизу.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Семь из представленных здесь самолетов — памятники науки и техники.

Посетители Центрального музея Военно-воздушных сил на открытии экспозиции Самолеты Великой Отечественной войны
3 из 12

Семь из представленных здесь самолетов — памятники науки и техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Многие из боевых машин посетителям показывают впервые.

Экспозиция в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино
4 из 12

Многие из боевых машин посетителям показывают впервые.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В День открытых дверей, который в музее организуют 23 февраля, вход на выставку будет бесплатным.

На открытии экспозиции самолетов в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино
5 из 12

В День открытых дверей, который в музее организуют 23 февраля, вход на выставку будет бесплатным.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Пе-2 — самый массовый пикирующий бомбардировщик СССР. Помимо непосредственных задач, применялся еще и для разведки.

Посетитель рассматривает пикирующий бомбардировщик Пе-2 в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино
6 из 12

Пе-2 — самый массовый пикирующий бомбардировщик СССР. Помимо непосредственных задач, применялся еще и для разведки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Открытие экспозиции "Самолеты Великой Отечественной войны" в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино.

На открытии экспозиции Самолеты Великой Отечественной войны
7 из 12

Открытие экспозиции "Самолеты Великой Отечественной войны" в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетитель музея ВВС рассматривает американский самолет-торпедоносец А-20 "Бостон".

Посетитель Центрального музея Военно-воздушных сил рассматривает американский самолёт-торпедоносец А-20 Бостон
8 из 12

Посетитель музея ВВС рассматривает американский самолет-торпедоносец А-20 "Бостон".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Фронтовой бомбардировщик Ту-2. Такие машины участвовали в битве на Курской дуге, бомбили Кенигсберг и Берлин.

На открытии экспозиции Самолеты Великой Отечественной войны в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино
9 из 12

Фронтовой бомбардировщик Ту-2. Такие машины участвовали в битве на Курской дуге, бомбили Кенигсберг и Берлин.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Фронтовой истребитель Ла-7, на котором воевал трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб и сбил на нем 17 самолетов противника.

Юнармеец рассматривает фронтовой истребитель Ла-7, на котором воевал трижды Герой Советского Союза Кожедуб И. Н. и сбил на нем 17 самолетов противника, в Центральном музее Военно-воздушных сил
10 из 12

Фронтовой истребитель Ла-7, на котором воевал трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб и сбил на нем 17 самолетов противника.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Американский бомбардировщик B-25 "Митчелл" .

Американский бомбардировщик B-25 Митчелл , представленный в Центральном музее Военно-воздушных сил
11 из 12

Американский бомбардировщик B-25 "Митчелл" .

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Бюст Героя Советского Союза Труда Андрея Ивановича, который сбил 25 вражеских самолетов, и истребитель Р-63.

Бюст Героя Советского Союза Труда Андрея Ивановича, который сбил лично 25 самолетов противника и истребитель Р-63, представленные в Центральном музее Военно-воздушных сил
12 из 12

Бюст Героя Советского Союза Труда Андрея Ивановича, который сбил 25 вражеских самолетов, и истребитель Р-63.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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