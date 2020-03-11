В США российские дипломаты вручили медали ветеранам войны

ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Консульские сотрудники вручили проживающим в Лос-Анджелесе российским ветеранам Великой Отечественной войны медали к 75-летию Победы, говорится в сообщении посольства РФ в США.
"Сотрудники консульского отдела посольства России в США в торжественной обстановке вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." проживающим в Лос-Анджелесе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и труженикам тыла", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.
Кроме того, они возложили цветы к единственному в Соединенных Штатах памятнику ветеранам Второй мировой войны из бывшего Советского Союза.