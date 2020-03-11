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75 лет Великой Победы
2020-03-11T06:37+0300
https://ria.ru/20200311/1568411503.html
В США российские дипломаты вручили медали ветеранам войны
https://cdn21.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_208:0:1868:934_1036x0_80_0_0_782de26320e30c9c42655ffb54bfb617.jpg
РИА Новости

В США российские дипломаты вручили медали ветеранам войны

06:37 11.03.2020
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© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Консульские сотрудники вручили проживающим в Лос-Анджелесе российским ветеранам Великой Отечественной войны медали к 75-летию Победы, говорится в сообщении посольства РФ в США.
"Сотрудники консульского отдела посольства России в США в торжественной обстановке вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." проживающим в Лос-Анджелесе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и труженикам тыла", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.
Кроме того, они возложили цветы к единственному в Соединенных Штатах памятнику ветеранам Второй мировой войны из бывшего Советского Союза.
Сергей Лавров на церемонии вручения медалей 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов группе жителей блокадного Ленинграда в посольстве России в Хельсинки. 3 марта 2020
3 марта, 17:1475 лет Великой Победы
Лавров вручил живущим в Финляндии блокадникам медали к 75-летию Победы
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Посольство РФ в СШАЛос-АнджелесСШАВ мире
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