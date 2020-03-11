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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-11T08:06+0300
https://ria.ru/20200311/1568398188.html
"Турецкий бастион НАТО". Анкара разворачивается от Москвы на Запад
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РИА Новости

"Турецкий бастион НАТО". Анкара разворачивается от Москвы на Запад

08:00 11.03.2020 (обновлено: 08:06 11.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА,11 мар — РИА Новости, Галия Ибрагимова. После переговоров с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган отправился в штаб-квартиру НАТО за дополнительной помощью для защиты турецко-сирийской границы. Если в Брюсселе его не услышат, он грозит серьезными последствиями, недвусмысленно указывая на проблему мигрантов. Какое решение примут в Североатлантическом альянсе и повлияет ли это на отношения между Москвой и Анкарой, разбиралось РИА Новости.

На защиту южных границ Европы

"Мы были бастионом Европы и НАТО против угроз со стороны Сирии все девять лет конфликта в этой стране. Турция — единственный член НАТО, боровшийся с "Исламским государством"*. Мы приняли 3,7 миллиона сирийских беженцев и теперь рассчитываем на поддержку союзников", — напомнил Реджеп Тайип Эрдоган Йенсу Столтенбергу.
Генсек НАТО, соглашаясь с оценкой сложной ситуации в Идлибе, говорил, что альянс готов помогать Анкаре "различными способами". Но расплывчатые формулировки Столтенберга не удовлетворили Эрдогана, и он потребовал у членов альянса конкретной поддержки в защите южных рубежей страны.
"Граница Сирии и Турции — это юго-восточная граница НАТО. Кризис в Сирии — это угроза нашему региону и всей Европе как в области безопасности, так и в гуманитарной сфере. Ни одна европейская страна не может оставаться безразличной к трагедии в Сирии", — настаивал Эрдоган.
Раскритиковал турецкий лидер и страны, обвиняющие Анкару в искусственной эскалации миграционного кризиса. Ведь сами члены Евросоюза нередко умело используют эту тему, "чтобы получить для себя необоснованные преференции". Впрочем, Эрдоган не пояснил, какие страны имеет в виду.
Чтобы понизить градус дискуссии, генсек НАТО начал наконец высказываться конкретнее. "НАТО поддержит Анкару ракетными системами, которые защитят страну от сирийских угроз", — пообещал Столтенберг.
© REUTERS / Turkish Presidential Press OfficeВстреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе
Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе
© REUTERS / Turkish Presidential Press Office
Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе

Обновить сделку по мигрантам

Заручившись поддержкой альянса, Эрдоган отправился на встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Турецкий лидер объяснил, что не в состоянии сдерживать потоки беженцев из Идлиба, а потому он принял решение открыть границы с ЕС.
Глава Еврокомиссии, со своей стороны, признала, что у Анкары и Брюсселя подходы к решению проблемы нередко расходятся, но диалог необходимо продолжать. "Мигранты нуждаются в поддержке, Греция нуждается в поддержке, но и Турция — тоже", — заявила фон дер Ляйен.
Переговоры продолжались более двух часов. В результате стороны условились обновить соглашение об ограничении нелегальной миграции. В ближайшие дни сформируют рабочую группу. Сопредседателями станут глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Эрдоган назвал достигнутые договоренности "продуктивными", но от совместной пресс-конференции по итогам встречи с европейскими чиновниками отказался.
© REUTERS / John Thys/Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом переговоров в Брюсселе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом переговоров в Брюсселе
© REUTERS / John Thys/Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом переговоров в Брюсселе

Планы, реальные и мнимые

До обострения ситуации в Идлибе, пик которого пришелся на февраль, Эрдоган планировал разместить именно там всех сирийских беженцев. Средства на их содержание выделялись из бюджета ЕС. Сумма оговаривалась в совместном плане по борьбе с миграционным кризисом, который Анкара и Брюссель согласовали еще в 2016 году.
Помимо беженцев, Эрдоган планировал дислоцировать в Идлибе и отряды сирийской оппозиции. Поддерживая противников президента Башара Асада, он хотел влиять на урегулирование в регионе. Долгое время его не смущало, что в антиасадовских подразделениях много сторонников террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
Москва не раз указывала на недопустимость пребывания террористов в зоне деэскалации. Эрдоган обещал разобраться, но отсеять оппозицию от террористов ему так и не удалось. В результате начавшееся зимой наступление на эти территории правительственных сил расстроило все планы турецкого лидера.
© REUTERS / Johanna GeronСторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время его встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время его встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе
© REUTERS / Johanna Geron
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время его встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе
Чтобы удержать контроль над Идлибом, протурецкие боевики выступили против армии Асада. Бои продолжались около двух недель. Все это время Эрдоган не раз обращался за помощью к НАТО и просил о поддержке. Однако и члены альянса, и руководство ЕС призывали турецкие власти совместно с Россией преодолеть кризис в Идлибе.
Добиться прекращения огня и стабилизировать ситуацию удалось только после двусторонних переговоров Путина и Эрдогана 5 марта. На днях минобороны двух стран должны создать коридор безопасности на трассе М4, соединяющей морские порты Сирии с провинциями внутри страны. Патрулировать эту артерию российские и турецкие военные начнут 15 марта.
В достигнутых президентами России и Турции договоренностях нет пункта, оговаривающего проблему беженцев. Тем не менее опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что рано или поздно Москве, Анкаре и Брюсселю придется координировать этот вопрос.
© REUTERS / Huseyin AldemirМигранты на границе Турции и Греции
Мигранты на границе между Турцией и Грецией
© REUTERS / Huseyin Aldemir
Мигранты на границе Турции и Греции

"Бархатный сезон" окончен

Эксперт по Ближнему Востоку Российского совета по международным делам Алексей Хлебников считает, что влияние ЕС и НАТО на ситуацию в Сирии остается минимальным. Даже по миграционному кризису, непосредственно затрагивающему европейские интересы, стороны договариваются с трудом, напоминает он.

"Обращения Эрдогана к НАТО за поддержкой — это риторика. С одной стороны, она направлена на внутреннюю аудиторию, приверженную прозападному курсу Турции. С другой — обращена к России, чтобы показать: альянс все еще на стороне Анкары. Впрочем, как член НАТО страна вольна общаться со своими союзниками", — говорит политолог.

Ситуация, когда Турция старается сохранить баланс в отношениях с Ираном и Россией, и при этом поддерживает контрбаланс с НАТО, будет продолжаться, уверен Хлебников. Он сомневается, что западные партнеры Анкары захотят глубоко погружаться в сирийские дела.
"Когда Турция проводила операцию против курдов в Сирии, американцы и НАТО обещали их защитить. Но поддержка ограничилась словами. Сейчас то же самое. Вряд ли альянс озаботится интересами Эрдогана в Сирии. Единственное, чему западные страны могут поспособствовать, — так это укреплению сирийско-турецкой границы, чтобы урегулировать положение с беженцами", — рассуждает Хлебников.
Политолог Икбаль Дюрре, доцент кафедры теории регионоведения МГЛУ, считает, что кризис вокруг Идлиба не пройдет бесследно для российско-турецких отношений.

"Бархатный сезон" в отношениях Москвы и Анкары заканчивается. Рано или поздно это произошло бы, но последние события ускорили процесс. Впрочем, в прозападном тренде, который после Идлиба усилится во внутритурецкой повестке, нет ничего страшного. Во всяком случае, он едва ли существенно повлияет на российско-турецкие отношения. Москву и Анкару связывает много экономических проектов, поэтому любое геополитическое решение они будут принимать с оглядкой друг на друга", — подчеркивает эксперт.

Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
3 марта, 08:00Обострение ситуации в Идлибе
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Обострение ситуации в ИдлибеЕвросоветМевлют ЧавушоглуИсламское государствоБлижний ВостокЕврокомиссияВладимир ПутинМоскваСирияЙенс СтолтенбергРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Анкара никогда к Москве и не поворачивалась. Турки всегда по кругу бегают. хотят везде что то отхватить.
11 марта, 09:44
Егор Новиков
10010003
Вот точно такое же шапкозакидательство было перед русско-японской войной. А потом цусима, порт-артур и потеря половины сахалина.
11 марта, 09:46
Сельский реднек
23125152
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