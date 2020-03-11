"Турецкий бастион НАТО". Анкара разворачивается от Москвы на Запад

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Планы, реальные и мнимые
"Бархатный сезон" окончен
"Обращения Эрдогана к НАТО за поддержкой — это риторика. С одной стороны, она направлена на внутреннюю аудиторию, приверженную прозападному курсу Турции. С другой — обращена к России, чтобы показать: альянс все еще на стороне Анкары. Впрочем, как член НАТО страна вольна общаться со своими союзниками", — говорит политолог.
"Бархатный сезон" в отношениях Москвы и Анкары заканчивается. Рано или поздно это произошло бы, но последние события ускорили процесс. Впрочем, в прозападном тренде, который после Идлиба усилится во внутритурецкой повестке, нет ничего страшного. Во всяком случае, он едва ли существенно повлияет на российско-турецкие отношения. Москву и Анкару связывает много экономических проектов, поэтому любое геополитическое решение они будут принимать с оглядкой друг на друга", — подчеркивает эксперт.