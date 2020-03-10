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Выпускникам медвузов могут дать отсрочку от армии для аккредитации
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РИА Новости

Выпускникам медвузов могут дать отсрочку от армии для аккредитации

22:01 10.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Воронежская областная дума внесла в Госдуму законопроект о праве для выпускников медвузов на одну отсрочку от армии с июля до 1 октября для получения аккредитации специалиста, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается предоставить право отсрочки выпускникам медвузов "исключительно на период прохождения первичной аккредитации специалиста, то есть на период до 1 октября года прохождения аккредитации специалиста".
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"Это позволит выпускникам своевременно получить свидетельство об аккредитации специалиста и, как следствие, право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации, в том числе и в период прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
Авторы отмечают, что, как правило, период освоения указанных образовательных программ заканчивается не ранее 1 июля, а период прохождения первичной аккредитации — до конца июля. Вместе с тем, призыв на военную службу осуществляется в период с 1 апреля по 15 июля.
"На практике сложилась ситуация, при которой выпускники мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете, не успевают до 15 июля пройти первичную аккредитацию, т.к. подлежат призыву на военную службу", - говорится в документе.
Предлагается право на такую отсрочку предоставлять только один раз.
"Принятие законопроекта позволит к моменту начала следующего призыва на военную службу - 1 октября обеспечить возможность лицам, завершившим освоение основных образовательных программ высшего и среднего звена медицинского и фармацевтического образования, исполнить воинскую обязанность и по окончании срока военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, незамедлительно приступить к осуществлению профессиональной медицинской или фармацевтической деятельности", - отмечается в пояснительной записке.
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