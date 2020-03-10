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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-10T21:35+0300
https://ria.ru/20200310/1568404295.html
Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении "Панцирей"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568404610_0:169:3177:1956_1036x0_80_0_0_fc8f8bcdc9b017edee5433b697cf76f6.jpg
РИА Новости

Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении "Панцирей"

20:45 10.03.2020 (обновлено: 21:35 10.03.2020)
170429
© AFP 2020 / Maxime Popov "Панцирь-С1"
Панцирь-С1
© AFP 2020 / Maxime Popov
"Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Представленные президенту Турции Реджепу Эрдогану данные об уничтожении восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что такие сведения "являются более чем преувеличением".
Российские военные рассказали, что основные сирийские средства ПВО, выключая "Панцири", сосредоточены прежде всего в районе Дамаска. В Минобороны также заявили, что только четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса прикрывали правительственные силы в Идлибе.
В ведомстве добавили, что в результате массированной атаки турецких дронов два "Панциря" получили повреждения. При этом военные уже почти восстановили эти комплексы.
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Обсудить 41
Обострение ситуации в ИдлибеРоссияВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Если верить турецким СМИ они не только сирийскую армию победили но и российскую))) Причём не один раз...Весь популизм Эрдогана рассчитан на внутреннею аудиторию
10 марта, 21:25
Сила В Правде
3192021375
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая…три))
10 марта, 21:10
Александр Белой
2811171118
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