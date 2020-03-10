Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении "Панцирей"

В ведомстве отметили, что такие сведения "являются более чем преувеличением".

Российские военные рассказали, что основные сирийские средства ПВО, выключая "Панцири", сосредоточены прежде всего в районе Дамаска. В Минобороны также заявили, что только четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса прикрывали правительственные силы в Идлибе.