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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-10T17:22+0300
https://ria.ru/20200310/1568384890.html
Эрдоган сообщил об уничтожении в Идлибе восьми комплексов "Панцирь"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565102628_0:151:3106:1898_1036x0_80_0_0_53b53adb91416294fdf222a11b4ccee1.jpg
РИА Новости

Эрдоган сообщил об уничтожении в Идлибе восьми комплексов "Панцирь"

15:06 10.03.2020 (обновлено: 17:22 10.03.2020)
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© AP Photo / Presidential Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции уничтожили в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

"Сейчас в Идлибе есть "Панцирь". Мы уничтожили восемь "Панцирей" в Идлибе с помощью наших беспилотников. Их стоимость очень высока, это важные системы ПВО", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Брюссель. Его цитирует газета Sabah.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 14:57Обострение ситуации в Идлибе
Эрдоган заявил о соблюдении режима перемирия в Идлибе
В минувший четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
9 марта, 20:20Обострение ситуации в Идлибе
Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии
В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Популярные комментарии
Кажется сейчас продажи турецких беспилотников пойдут в гору.. а российских с-400 стремительно в низ.
10 марта, 15:11
Stas Dremov
000000
Как там у классиков было? "Куртка замшевая, импортная... Две!"
10 марта, 15:16
Юрий Шарапов
3183620021
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