Еврокомиссия ищет пути поддержки различных секторов экономики

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

"Мы смотрим на все средства, которые мы можем использовать, чтобы бороться с влиянием коронавируса на людей, а также на экономику", - сообщила она.

К примеру, как сообщалось ранее, ЕК планирует в ближайшее время представить законопроект по поддержке авиакомпаний в сложившейся ситуации.

"Многие сектора экономики уже страдают (от распространения вируса – ред.), нам потребуется рассмотреть пути их поддержки", - сказала она.

Кроме того, ЕК проводит консультации с различными секторами. Так, один из еврокомиссаров, по ее словам, провел видеоконференцию с производителями средств защиты, а в ближайшие дни представители ЕК планируют проконсультироваться с фармацевтическими компаниями.

"Важно обсудить ситуацию с поставками", - отметила она.

Руководитель ЕК также планирует рассказать главам государств Евросоюза на совместной экстренной видеоконференции во вторник вечером о мерах, которые Еврокомиссия может задействовать ввиду распространения COVID-19.