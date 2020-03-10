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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-10T15:00+0300
https://ria.ru/20200310/1568384336.html
Эрдоган заявил о соблюдении режима перемирия в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568197726_0:148:2699:1666_1036x0_80_0_0_7af343eece1667970feee26ffa187d50.jpg
РИА Новости

Эрдоган заявил о соблюдении режима перемирия в Идлибе

14:57 10.03.2020 (обновлено: 15:00 10.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о соблюдении сторонами режима перемирия в сирийском Идлибе.

"Сейчас процесс перемирия в Идлибе идет хорошо, пусть даже пока речь идет о временном прекращением огня. Четыре дня прошло. Я хочу, чтобы перемирие продолжалось дальше и стало постоянным", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Брюссель. Его цитирует газета Sabah.

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В минувший четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеВоздушно-космические силы РоссииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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