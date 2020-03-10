Эрдоган заявил о соблюдении режима перемирия в Идлибе

"Сейчас процесс перемирия в Идлибе идет хорошо, пусть даже пока речь идет о временном прекращением огня. Четыре дня прошло. Я хочу, чтобы перемирие продолжалось дальше и стало постоянным", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Брюссель. Его цитирует газета Sabah.