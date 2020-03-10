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75 лет Великой Победы
2020-03-10T14:45+0300
https://ria.ru/20200310/1568383645.html
Эксперт назвал решение Трампа не ехать в Москву на 9 мая ожидаемым
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567993879_190:0:2793:1464_1036x0_80_0_0_9991e2aeead3d6b57e00b064bd28be6b.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал решение Трампа не ехать в Москву на 9 мая ожидаемым

14:45 10.03.2020
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа не ехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне было ожидаемым, но посол США в Москве Джон Салливан может принять участие, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле получили информацию о том, что Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву, но пока не знают, на каком уровне США будут представлены.
"В общем, это можно было предвидеть. Действительно, сейчас очень нервная обстановка в Соединенных Штатах. Сейчас идет избирательная кампания. Поездка Трампа в Москву воспринимается как подтверждение того что Трамп "работает на Путина", что он участник заговора. Для него сейчас эта поездка неудобна. Поэтому, в общем, удивляться тут, наверное, не стоит", - сказал эксперт в беседе с РИА новости.
"Мне кажется, по крайней мере, на уровне посла есть понимание важности этого праздника для России, и я думаю, что, наверное, посол должен принять участие. По крайней мере, мне бы хотелось на это надеяться. Все-таки юбилей, символическое значение", - подчеркнул он.
Юбилейный парад Победы состоится 9 мая на Красной площади. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
9 марта, 02:1075 лет Великой Победы
Украинский депутат решил приехать на парад Победы в Москву
7180042
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75 лет Великой ПобедыРоссияАндрей КортуновДень ПобедыДональд ТрампДмитрий ПесковМоскваСШАВ мире
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