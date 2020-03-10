Эксперт назвал решение Трампа не ехать в Москву на 9 мая ожидаемым

"В общем, это можно было предвидеть. Действительно, сейчас очень нервная обстановка в Соединенных Штатах. Сейчас идет избирательная кампания. Поездка Трампа в Москву воспринимается как подтверждение того что Трамп "работает на Путина", что он участник заговора. Для него сейчас эта поездка неудобна. Поэтому, в общем, удивляться тут, наверное, не стоит", - сказал эксперт в беседе с РИА новости.