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Эсеры поддержат поправку Карелина о досрочных выборах в Госдуму
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РИА Новости

Эсеры поддержат поправку Карелина о досрочных выборах в Госдуму

13:15 10.03.2020 (обновлено: 13:55 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 марта 2020
Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 марта 2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 марта 2020
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что фракция поддержит поправку в проект о Конституции РФ депутата-единоросса Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму.
Ранее Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник.
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"Я хотел бы ответить на инициативу Александра Александровича Карелина... Я сразу хочу сказать: наша фракция поддержит это предложение", - сказал Миронов, выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник.
С его точки зрения, досрочные парламентские выборы, в частности, не позволят увеличить налоговое давление в условиях падения цен на нефть. Кроме того, Миронов добавил, что необходимо заканчивать с "монополией любой партии, прежде всего, с монополией "Единой России" в Госдуме".
"Именно поэтому мы считаем необходимым как можно раньше провести выборы", - отметил лидер "Справедливой России".
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Александр КарелинЛДПРСправедливая РоссияГосдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
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