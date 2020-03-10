Эсеры поддержат поправку Карелина о досрочных выборах в Госдуму

С его точки зрения, досрочные парламентские выборы, в частности, не позволят увеличить налоговое давление в условиях падения цен на нефть. Кроме того, Миронов добавил, что необходимо заканчивать с "монополией любой партии, прежде всего, с монополией "Единой России" в Госдуме".