Эсеры поддержат поправку Карелина о досрочных выборах в Госдуму

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что фракция поддержит поправку в проект о Конституции РФ депутата-единоросса Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму.
Ранее Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник.
"Я хотел бы ответить на инициативу Александра Александровича Карелина... Я сразу хочу сказать: наша фракция поддержит это предложение", - сказал Миронов, выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник.
С его точки зрения, досрочные парламентские выборы, в частности, не позволят увеличить налоговое давление в условиях падения цен на нефть. Кроме того, Миронов добавил, что необходимо заканчивать с "монополией любой партии, прежде всего, с монополией "Единой России" в Госдуме".
"Именно поэтому мы считаем необходимым как можно раньше провести выборы", - отметил лидер "Справедливой России".