В Кремле прокомментировали возможность отмены саммитов ШОС и БРИКС

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Решений об отмене саммитов ШОС и БРИКС из-за коронавирусной инфекции пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что саммиты ШОС и БРИКС состоятся 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге
"Саммит ШОС и БРИКС планируется провести в Санкт-Петербурге, в Челябинске там некоторые мероприятия, но не саммит. Пока каких-либо решений об отмене упомянутых мероприятий не принималось", - сказал Песков журналистам.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.
БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики.
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