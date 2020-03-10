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В Кремле прокомментировали возможность отмены саммитов ШОС и БРИКС
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали возможность отмены саммитов ШОС и БРИКС

13:10 10.03.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Решений об отмене саммитов ШОС и БРИКС из-за коронавирусной инфекции пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что саммиты ШОС и БРИКС состоятся 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге
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"Саммит ШОС и БРИКС планируется провести в Санкт-Петербурге, в Челябинске там некоторые мероприятия, но не саммит. Пока каких-либо решений об отмене упомянутых мероприятий не принималось", - сказал Песков журналистам.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.
БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики.
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