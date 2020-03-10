Зюганов прокомментировал идею о досрочных парламентских выборах

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя идею проведения досрочных выборов в Госдуму, предложил сначала разобраться в ситуации с обвалом экономики и коронавирусом.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправки в конституцию провести досрочные выборы в Госдуму.
"Давайте сначала разберемся с обвалом экономики и с коронавирусом. Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками. Смотрите, в Италии все остановилось", - сказал Зюганов журналистам в ответ на просьбу прокомментировать предложение Жириновского.