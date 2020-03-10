В Кузбассе закрыли бассейн в детсаду из-за превышения нормы бактерий

КЕМЕРОВО, 10 мар - РИА Новости. Приставы приостановили деятельность бассейна в детском саду города Междуреченска Кемеровской области из-за превышения в нем в 35,5 раза нормы бактерий на поверхности воды и в 33,3 раза – на глубине, сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.
Отмечается, что проверка территориального отделения управления Роспотребнадзора по Кемеровской области выявила, что вода бассейна не соответствует требованиям качества и безопасности по микробиологическим показателям. "По результатам лабораторных исследований было установлено, что в воде бассейна на поверхности содержание колиформных бактерий превышает норму в 35,3 раза, а на глубине в 33,3 раза", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что данные нарушения представляют собой угрозу здоровью детей.
"Суд признал дошкольное учреждение виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта") и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток… Судебные приставы ОСП по г. Междуреченску УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу приостановили деятельность бассейна", – уточняется в пресс-релизе.
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