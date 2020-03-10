Названы самые экономически здоровые российские регионы

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат, а также активность строительного сектора позволили улучшить состоянии экономического здоровья российских регионов в 2019 году. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", пишут "Известия".
Согласно исследованию, самыми экономически здоровыми регионами стали Москва, Сахалинская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан, а также Магаданская и Ленинградская области.
17 февраля, 00:40Названы лучшие по качеству жизни регионы России
Как рассказала старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам "Эксперт РА" Гульназ Галиева, наилучшую динамику показала Сахалинская область, которая прибавила 59 процентов в индексе динамики экономического здоровья.
Эксперт объясняет это тем, что регион богат сырьем, что влияет на темпы экономического роста и притягивает инвестиции. Кроме того, на Сахалине растут реальные доходы населения, доходы консолидированного бюджета, отсутствует госдолг, развивается розничная торговля.
"Это связано с увеличением объемов поступлений по налогу на прибыль организаций, ростом добычи нефти по проекту "Сахалин-1" и налоговой базы в долларовом эквиваленте, — объяснила Галиева.
Отмечается, что по итогам прошлого года лидерами рейтинга экономически здоровых регионов стали субъекты России, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту.
В десятку антилидеров по экономическому здоровью регионов вошли Чеченская Республика, Алтайский край, Бурятия, Кабардино-Балкария, Курганская область, Забайкальский край, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Тува. Фактором отрицательной динамики специалисты называют отсутствие или незначительный объем сырья.
"Для таких региональных экономик характерна зависимость от бюджетных вливаний и неразвитость корпоративного сектора", — указывается в обзоре.
По мнению исследователей, в среднесрочной перспективе уровень экономического развития регионов повысится благодаря реализации указов президента по повышению благосостояния и качества жизни населения, а также выполнению национальных проектов.
23 декабря 2019, 07:43Составлен рейтинг закредитованности регионов России