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Названы самые экономически здоровые российские регионы
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РИА Новости

Названы самые экономически здоровые российские регионы

04:01 10.03.2020 (обновлено: 10:52 10.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат, а также активность строительного сектора позволили улучшить состоянии экономического здоровья российских регионов в 2019 году. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", пишут "Известия".
Согласно исследованию, самыми экономически здоровыми регионами стали Москва, Сахалинская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан, а также Магаданская и Ленинградская области.
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Как рассказала старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам "Эксперт РА" Гульназ Галиева, наилучшую динамику показала Сахалинская область, которая прибавила 59 процентов в индексе динамики экономического здоровья.
Эксперт объясняет это тем, что регион богат сырьем, что влияет на темпы экономического роста и притягивает инвестиции. Кроме того, на Сахалине растут реальные доходы населения, доходы консолидированного бюджета, отсутствует госдолг, развивается розничная торговля.

"Это связано с увеличением объемов поступлений по налогу на прибыль организаций, ростом добычи нефти по проекту "Сахалин-1" и налоговой базы в долларовом эквиваленте, — объяснила Галиева.

Отмечается, что по итогам прошлого года лидерами рейтинга экономически здоровых регионов стали субъекты России, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту.
В десятку антилидеров по экономическому здоровью регионов вошли Чеченская Республика, Алтайский край, Бурятия, Кабардино-Балкария, Курганская область, Забайкальский край, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Тува. Фактором отрицательной динамики специалисты называют отсутствие или незначительный объем сырья.

"Для таких региональных экономик характерна зависимость от бюджетных вливаний и неразвитость корпоративного сектора", — указывается в обзоре.

По мнению исследователей, в среднесрочной перспективе уровень экономического развития регионов повысится благодаря реализации указов президента по повышению благосостояния и качества жизни населения, а также выполнению национальных проектов.
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РоссияФонд "Росконгресс"Эксперт РАМоскваЛенинградская областьМосковская область (Подмосковье)Тюменская областьЗабайкальский крайСанкт-ПетербургЭкономика
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