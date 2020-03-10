Названы самые экономически здоровые российские регионы

Эксперт объясняет это тем, что регион богат сырьем, что влияет на темпы экономического роста и притягивает инвестиции. Кроме того, на Сахалине растут реальные доходы населения, доходы консолидированного бюджета, отсутствует госдолг, развивается розничная торговля.