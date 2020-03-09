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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-09T20:38+0300
https://ria.ru/20200309/1568354540.html
НАТО отметила снижение напряженности в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568143288_0:215:3259:2048_1036x0_80_0_0_6498d754aac9a1dd491a55b88104bd99.jpg
РИА Новости

НАТО отметила снижение напряженности в Идлибе

20:37 09.03.2020 (обновлено: 20:38 09.03.2020)
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© Фото : SANAПодразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
© Фото : SANA
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости, Мария Князева. НАТО отметила снижение напряженности в сирийском Идлибе, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Турция является важным и ценным членом (альянса – ред.), вносящим свой вклад в общую безопасность многими различными путями. Мы только что обсудили (с президентом Турции – ред.) серьезную ситуацию с безопасностью в Сирии и миграционный кризис, который она вызвала. Мы видели снижение насилия в последние дни (в Идлибе – ред.) Важно основываться на этом, чтобы обеспечить защиту гражданских лиц и обеспечить доступ для гуманитарной помощи", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Брюсселе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
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Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли 5 марта в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Ситуация в Идлибе в очередной раз обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.
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В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
*Запрещенная в России террористическая организация
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