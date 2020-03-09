НАТО отметила снижение напряженности в Идлибе

Ситуация в Идлибе в очередной раз обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.