НАТО отметила снижение напряженности в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости, Мария Князева. НАТО отметила снижение напряженности в сирийском Идлибе, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Турция является важным и ценным членом (альянса – ред.), вносящим свой вклад в общую безопасность многими различными путями. Мы только что обсудили (с президентом Турции – ред.) серьезную ситуацию с безопасностью в Сирии и миграционный кризис, который она вызвала. Мы видели снижение насилия в последние дни (в Идлибе – ред.) Важно основываться на этом, чтобы обеспечить защиту гражданских лиц и обеспечить доступ для гуманитарной помощи", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Брюсселе.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли 5 марта в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Ситуация в Идлибе в очередной раз обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
*Запрещенная в России террористическая организация
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в ИдлибеВоенная обстановка в Идлибе