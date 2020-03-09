Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-09T20:33+0300
https://ria.ru/20200309/1568354317.html
Генсек НАТО рассказал о мерах поддержки Турции из-за ситуации в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156192/40/1561924083_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e9f6e143a0a3c87476884ab465553e74.jpg
РИА Новости

Генсек НАТО рассказал о мерах поддержки Турции из-за ситуации в Сирии

20:33 09.03.2020
4182
© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости, Мария Князева. НАТО продолжит поддерживать Турцию различными способами на фоне ситуации в Сирии, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Турция является членом (альянса – ред.), который сильнее всего затронут насилием в Сирии. Ни один другой член альянса не пострадал сильнее от террористических атак, и ни один из них не размещает у себя больше беженцев (чем Турция – ред.). НАТО продолжит поддерживать Турцию рядом различных мер. Это включает защитные ракетные системы, помогающие защищать Турцию против угроз из Сирии", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Брюсселе.
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае
7 марта, 10:26Война в Сирии
В Турции рассказали о реализации соглашения с Россией по Идлибу
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли 5 марта в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Ситуация в Идлибе в очередной раз обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
5 марта, 20:55Обострение ситуации в Идлибе
Эрдоган: Турция оставляет за собой право отвечать на действия Сирии
810201625
Обсудить 12
Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)НАТОТурцияЙенс СтолтенбергРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
„Англичане (и американцы) во всём мире известны отсутствием совести в политике. Они знатоки искусства прятать свои преступления за фасадом приличия. Так они поступали веками, и это настолько стало частью их натуры, что они сами больше не замечают этой черты. Они действуют с таким благонравным выражением и такой абсолютной серьёзностью, что убеждают даже самих себя, что они служат примером политической невинности. Они не признаются себе в своём лицемерии. Никогда один англичанин не подмигнёт другому и не скажет: „но мы понимаем, что имеем в виду“. Они не только ведут себя как образец чистоты и непорочности — они себе верят. Это и смешно, и опасно“ — Йозеф Геббельс.
9 марта, 22:38
Александр Невский
900002
Рекомендуем
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Московская биржа
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Пункт обмена валют
СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге
Вид на город Анкара
Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании Совета Федерации РФ . 25 ноября 2019
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
Сенатор Алексей Пушков
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Столтенберг поддержал диалог Турции и ЕС по беженцам
Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнуление президентских сроков после принятия поправок
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
13:42Facebook и "ВКонтаке" удалили неверные данные о коронавирусе в России
13:42В России отметили превышение эпидпорога по гриппу в ряде регионов
13:40В Гватемале российская семья погибла в ДТП
13:40Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
13:38Хафтар прибыл в Берлин по приглашению Меркель, сообщил источник
13:36В Петербурге из-за таяния льдов маленьких нерпят уносит от родителей
13:36Песков рассказал о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы
13:32ЦИК готов проводить выборы в Госдуму в любое время
13:31В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух сталкеров
13:30Вспышка коронавируса охватила все регионы Германии
Лента новостейМолния