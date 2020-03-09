Генсек НАТО рассказал о мерах поддержки Турции из-за ситуации в Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО

© AP Photo / Francisco Seco Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО

"Турция является членом (альянса – ред.), который сильнее всего затронут насилием в Сирии. Ни один другой член альянса не пострадал сильнее от террористических атак, и ни один из них не размещает у себя больше беженцев (чем Турция – ред.). НАТО продолжит поддерживать Турцию рядом различных мер. Это включает защитные ракетные системы, помогающие защищать Турцию против угроз из Сирии", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Брюсселе.

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли 5 марта в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Ситуация в Идлибе в очередной раз обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.