В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры

КИЕВ, 9 мар – РИА Новости. Девочка скончалась, после того как на нее упала деревянная скульптура в парке "Дубовая роща" в украинском Девочка скончалась, после того как на нее упала деревянная скульптура в парке "Дубовая роща" в украинском Запорожье , полиция проводит расследование, сообщила пресс-служба мэрии города.

"В парке "Дубовая роща" вчера в результате несчастного случая травмы получил ребенок. На девочку упала деревянная фигура. К сожалению, от полученных травм ребенок умер. Ведется следствие. Городской голова Владимир Буряк поручил провести служебное расследование по поводу этого несчастного случая", - сказано в сообщении на сайте горсовета.

По словам директора парка Олега Комаренко, фигура находилась на территории парка, однако рядом были размещены надписи о том, что залезать на нее запрещено.

"Есть видео, как это произошло. Ребенок находился без присмотра родителей, они прибежали позже, после несчастного случая. Как выяснилось позже, они, скорее всего, праздновали в одном из кафе", - отметил Комаренко.

Полиция проводит расследование по статьям "Служебная халатность" и "Умышленное убийство", сообщила пресс-офицер управления полиции Запорожской области Екатерина Людвик.