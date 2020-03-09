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В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
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РИА Новости

В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры

19:29 09.03.2020 (обновлено: 19:30 09.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСкорая помощь на Украине
Скорая помощь на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Скорая помощь на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 9 мар – РИА Новости. Девочка скончалась, после того как на нее упала деревянная скульптура в парке "Дубовая роща" в украинском Запорожье, полиция проводит расследование, сообщила пресс-служба мэрии города.
"В парке "Дубовая роща" вчера в результате несчастного случая травмы получил ребенок. На девочку упала деревянная фигура. К сожалению, от полученных травм ребенок умер. Ведется следствие. Городской голова Владимир Буряк поручил провести служебное расследование по поводу этого несчастного случая", - сказано в сообщении на сайте горсовета.
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По словам директора парка Олега Комаренко, фигура находилась на территории парка, однако рядом были размещены надписи о том, что залезать на нее запрещено.
"Есть видео, как это произошло. Ребенок находился без присмотра родителей, они прибежали позже, после несчастного случая. Как выяснилось позже, они, скорее всего, праздновали в одном из кафе", - отметил Комаренко.
Полиция проводит расследование по статьям "Служебная халатность" и "Умышленное убийство", сообщила пресс-офицер управления полиции Запорожской области Екатерина Людвик.
"По предварительной информации, ребенок залез на скульптуру, которая была не закреплена. Деревянная конструкция упала на девочку. Полиция начала расследование по двум статьям 367 и 115 Уголовного кодекса Украины", - рассказала Людвик в комментарии агентству "Укринформ".
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