Генсек НАТО встретится с Эрдоганом в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости, Мария Князева. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в понедельник в постпредстве Турции при ЕС в Брюсселе, говорится в сообщении НАТО.
"Сегодня, в понедельник 9 марта 2020 года, генсек НАТО встретится с президентом Турции в постоянном представительстве Турции при Европейском союзе", - говорится в нем.
Ранее Эрдоган был в Москве, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4 в Сирии, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Ранее сообщалось, что Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.
Главы МИД стран Евросоюза 6 марта призвали Турцию в полной мере соблюдать свои обязательства в рамках миграционного соглашения с Евросоюзом от 2016 года и подчеркнули недопустимость использования мигрантов в качестве орудия политического давления.
ЕС в середине марта 2016 года согласовал с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного". Турция ранее заявляла, что ЕС не выполняет соглашение.