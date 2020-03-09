Игрокам нефтяного рынка нужно прийти к компромиссу, считает эксперт

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Игрокам нефтяного рынка нужно прийти к компромиссу, чтобы иметь возможность влиять на цену на углеводороды, в одиночку это сделать нельзя, считает помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, посол РФ в Саудовской Аравии в 2000-2005 гг. Андрей Бакланов.
Нефтяные котировки в понедельник обрушились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.
"Нужна критическая масса участников, чтобы иметь возможность влиять на цену на нефть. Самостоятельные действия даже крупных игроков не способны реально и достаточно основательно влиять на эту ценовую планку. Мне кажется, вполне возможно будут новые раунды переговоров, возможно, наша команда переговорщиков не вполне довольна той формулой, которая была предложена с потолками снижения нефтедобычи. В целом, я думаю, что будущее, как показывает опыт десятилетий, за теми или иными групповыми соглашениями, которые должны системно влиять на ситуацию на рынке углеводородов", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
"Сдвиг может быть только в том случае, если удастся прийти к взаимному компромиссу. Самостоятельно воздействовать на рынок нельзя. Нам сложно было прийти к компромиссу под названием ОПЕК+, такие драматические моменты были и раньше, но надо стремиться к синхронизации усилий и достижению компромисса", - подчеркнул он.
При этом, отметил Бакланов, Саудовская Аравия всегда выступала за переговоры и объединение усилий, опыт показывает, что с ними можно достичь соглашения при учете интересов и другой стороны. Эксперт также назвал "глупостью" заявления СМИ о том, что Саудовская Аравия объявила России нефтяную войну.
"Эти эмоциональные всплески только мешают ведению нормального разговора. Вчера дружили, сегодня война? Так не бывает. Есть различия в интересах и подходах, но СМИ нужно запастись терпением и сдержанно реагировать на развитие ситуации, даже если это радикальное развитие. Надо не подталкивать стороны к обострению противоречий, а наоборот способствовать выработке линии, которая была бы приемлема и выгодна для нас и для наших бюджетных поступлений", - сказал Бакланов.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а его условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала снижение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а для текущего квартала альянс сократил производство нефти на 1,7 миллиона баррелей.