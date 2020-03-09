Игрокам нефтяного рынка нужно прийти к компромиссу, считает эксперт

"Нужна критическая масса участников, чтобы иметь возможность влиять на цену на нефть. Самостоятельные действия даже крупных игроков не способны реально и достаточно основательно влиять на эту ценовую планку. Мне кажется, вполне возможно будут новые раунды переговоров, возможно, наша команда переговорщиков не вполне довольна той формулой, которая была предложена с потолками снижения нефтедобычи. В целом, я думаю, что будущее, как показывает опыт десятилетий, за теми или иными групповыми соглашениями, которые должны системно влиять на ситуацию на рынке углеводородов", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.