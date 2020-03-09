РАТС ШОС поддерживает меры спецслужб Китая в борьбе с коронавирусом

ТАШКЕНТ, 9 мар - РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) поддерживает меры министерства общественной безопасности КНР в борьбе и профилактике против распространения коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник пресс-служба РАТС.
"РАТС ШОС обращается к своим коллегам из министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики, а в их лице к народу Китая со словами поддержки в осуществляемых ими беспрецедентных мерах по эффективной борьбе и профилактике распространения нового типа коронавируса", - говорится в заявлении на сайте РАТС.
В пресс-службе отметили, что министерство общественной безопасности КНР и другие китайские компетентные органы "максимально вовлечены в общегосударственные меры по борьбе с коронавирусом и самоотверженно выполняют свой долг".
"Борьба с коронавирусом вышла далеко за рамки одного государства, затрагивает многие страны и нуждается в решимости и широком международном сотрудничестве", - добавили в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735, скончались 3119 человек, излечились 58 600 заболевших.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
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