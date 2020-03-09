РАТС ШОС поддерживает меры спецслужб Китая в борьбе с коронавирусом

"РАТС ШОС обращается к своим коллегам из министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики, а в их лице к народу Китая со словами поддержки в осуществляемых ими беспрецедентных мерах по эффективной борьбе и профилактике распространения нового типа коронавируса", - говорится в заявлении на сайте РАТС.