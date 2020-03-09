Аналитик Forbes рассказал об уязвимости американской ПРО

Аналитик отмечает, что созданная в США Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD), которая позволяет перехватывать ракеты на середине их полета, то есть в космосе, в реальности легко обходится.

В результате получается, что США только кичатся своей военной мощью, однако по факту же им будем нечего противопоставить более совершенным ракетам в больших количествах, отмечает Томпсон, недоумевая, почему на Афганистан тратится в десятки раз больше денег, чем на собственную противоракетную оборону.