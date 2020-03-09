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2020-03-09T03:35+0300
https://ria.ru/20200309/1568330766.html
Аналитик Forbes рассказал об уязвимости американской ПРО
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РИА Новости

Аналитик Forbes рассказал об уязвимости американской ПРО

03:35 09.03.2020
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© Department of DefenseЗапуск баллистической ракеты
Запуск баллистической ракеты
© Department of Defense
Запуск баллистической ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Экономия на защите страны от ракетных атак может дорого обойтись США, потратившим триллион долларов на ведение войны в Афганистане. Такое мнение высказал старший обозреватель журнала Forbes Лорен Томпсон.
Аналитик отмечает, что созданная в США Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD), которая позволяет перехватывать ракеты на середине их полета, то есть в космосе, в реальности легко обходится.
Сейчас у Соединенных Штатов лишь 44 такие противоракеты, что недостаточно, чтобы отбить атаку со стороны КНДР, указывает Томпсон.
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Основным недостатком GMD, по словам эксперта являются ее противоракеты наземного базирования, которые необходимо модернизировать для угроз нового поколения.
Вашингтону, полагает эксперт, нужно задуматься о совершенствовании своих систем ПРО, иначе с ними скоро "сможет справиться даже Северная Корея".
В результате получается, что США только кичатся своей военной мощью, однако по факту же им будем нечего противопоставить более совершенным ракетам в больших количествах, отмечает Томпсон, недоумевая, почему на Афганистан тратится в десятки раз больше денег, чем на собственную противоракетную оборону.
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ForbesКНДРСШАВ мире
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