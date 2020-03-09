Аналитик Forbes рассказал об уязвимости американской ПРО

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Экономия на защите страны от ракетных атак может дорого обойтись США, потратившим триллион долларов на ведение войны в Афганистане. Такое мнение высказал старший обозреватель журнала Forbes Лорен Томпсон.
Аналитик отмечает, что созданная в США Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD), которая позволяет перехватывать ракеты на середине их полета, то есть в космосе, в реальности легко обходится.
Сейчас у Соединенных Штатов лишь 44 такие противоракеты, что недостаточно, чтобы отбить атаку со стороны КНДР, указывает Томпсон.
Основным недостатком GMD, по словам эксперта являются ее противоракеты наземного базирования, которые необходимо модернизировать для угроз нового поколения.
Вашингтону, полагает эксперт, нужно задуматься о совершенствовании своих систем ПРО, иначе с ними скоро "сможет справиться даже Северная Корея".
В результате получается, что США только кичатся своей военной мощью, однако по факту же им будем нечего противопоставить более совершенным ракетам в больших количествах, отмечает Томпсон, недоумевая, почему на Афганистан тратится в десятки раз больше денег, чем на собственную противоракетную оборону.