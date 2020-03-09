Украинский депутат решил приехать на парад Победы в Москву

Кива подчеркнул, что его фракция обязательно будет отмечать победу Красной армии над фашизмом, поскольку этот праздник дался ценой тысяч жизней и стал общим достоянием, которым нужно гордиться. Политик также возмутился тем, что сейчас украинцам насаждают "историю пособников фашизма".