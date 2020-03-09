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2020-03-09T15:48+0300
https://ria.ru/20200309/1568330193.html
Украинский депутат решил приехать на парад Победы в Москву
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РИА Новости

Украинский депутат решил приехать на парад Победы в Москву

02:10 09.03.2020 (обновлено: 15:48 09.03.2020)
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© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива приедет в Москву на 9 Мая.
Как заявил сам парламентарий в эфире телеканала NewsOne, у великого праздника 75-летия Победы есть шансы стать точкой соприкосновения, которая поможет сблизиться России и Украине, а также уладить конфликт в Донбассе.
На Красной площади в день окончания Великой Отечественной войны. Москва, 9 мая 1945 года
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Кива подчеркнул, что его фракция обязательно будет отмечать победу Красной армии над фашизмом, поскольку этот праздник дался ценой тысяч жизней и стал общим достоянием, которым нужно гордиться. Политик также возмутился тем, что сейчас украинцам насаждают "историю пособников фашизма".
Кива, занимавший пост советника главы МВД Украины, известен своими скандальными высказываниями и эпатажными поступками. Так, в прошлом ноябре он пришел на заседание парламента в маске Джокера, а в 2018 году заявил, что занимавший на тот момент пост президента Петр Порошенко пьянствовал на Майдане в 2014-м.

9 Мая на Украине

На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы, 9 Мая, также остается праздником, однако основные официальные мероприятия на государственном уровне проводятся именно 8-го числа.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет отмечать 75-летие Победы.
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На отказ Украины праздновать День Победы 9 мая
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РоссияСитуация на УкраинеИлья КиваВадим ПристайкоДонбассПетр ПорошенкоВеликая Отечественная война (1941-1945)МИД УкраиныВерховная Рада УкраиныМВД УкраиныМоскваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
После слов:"Вату -в землю"? Это даже не беспринципность...
9 марта, 05:28
Татьяна Кузьмина
8100205
На этого есть?? Оставьте это чудовище себе))
9 марта, 02:36
Stas Dremov
6641005
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