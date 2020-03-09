Украинский депутат решил приехать на парад Победы в Москву

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива приедет в Москву на 9 Мая.
Кива подчеркнул, что его фракция обязательно будет отмечать победу Красной армии над фашизмом, поскольку этот праздник дался ценой тысяч жизней и стал общим достоянием, которым нужно гордиться. Политик также возмутился тем, что сейчас украинцам насаждают "историю пособников фашизма".
Кива, занимавший пост советника главы МВД Украины, известен своими скандальными высказываниями и эпатажными поступками. Так, в прошлом ноябре он пришел на заседание парламента в маске Джокера, а в 2018 году заявил, что занимавший на тот момент пост президента Петр Порошенко пьянствовал на Майдане в 2014-м.
9 Мая на Украине
На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы, 9 Мая, также остается праздником, однако основные официальные мероприятия на государственном уровне проводятся именно 8-го числа.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет отмечать 75-летие Победы.
29 февраля, 21:3075 лет Великой ПобедыНа отказ Украины праздновать День Победы 9 мая