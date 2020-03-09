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2020-03-09T14:50+0300
https://ria.ru/20200309/1568329904.html
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге
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РИА Новости

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

01:28 09.03.2020 (обновлено: 14:50 09.03.2020)
114071
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Подросток, подозреваемый в убийстве своего друга в Петербурге, находится в тяжелом состоянии, сообщил телеканалу RT адвокат Артем Баконин.

"Он очень сильно переживает по поводу своего близкого", — отметил он.

Накануне в подъезде жилого дома в Колпино нашли тело 14-летнего школьника с простреленной головой. По версии следствия, сын хозяина одной из квартир дома по улице Ижорского батальона застрелил его из ружья во время домашней вечеринки, после чего перенес тело погибшего на лестничную площадку.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование контролирует центральный аппарат Следственного комитета. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям изучить все обстоятельства произошедшего, выяснить, в каких условиях хранилось оружие и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ.
Суд отправил подростка под домашний арест до 7 мая. По версии защиты, выстрел был сделан случайно.
Ружье
Вчера, 16:24
Очевидец рассказал об убийстве подростка из ружья в Петербурге
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Убийство подростка в ПетербургеСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Поместили под домашний арест? Ух, ты! Если так и дальше пойдёт, то скоро убийцам будут выдавать премии. Да-а! Есть у нас на такие вот "добрые" решения судей, поговорка: "Закон, что дышло, куда повернёшь - так и вышло!"
9 марта, 05:15
ЯаЯ-старик, а не дурак И отвечу всем вот так:
7001009
Да-да. Был после убийства в таком тяжёлом состоянии, что вынес труп на лестничную площадку, пытаясь скрыть следы преступления. Ну не парьте нам мозги, адвокат, ёшкина кошка...
9 марта, 06:33
ПЧПавел Чурсин
3600001
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