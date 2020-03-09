Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

"Он очень сильно переживает по поводу своего близкого", — отметил он.

Накануне в подъезде жилого дома в Колпино нашли тело 14-летнего школьника с простреленной головой. По версии следствия, сын хозяина одной из квартир дома по улице Ижорского батальона застрелил его из ружья во время домашней вечеринки, после чего перенес тело погибшего на лестничную площадку.