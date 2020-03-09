Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Подросток, подозреваемый в убийстве своего друга в Петербурге, находится в тяжелом состоянии, сообщил телеканалу RT адвокат Артем Баконин.
"Он очень сильно переживает по поводу своего близкого", — отметил он.
Накануне в подъезде жилого дома в Колпино нашли тело 14-летнего школьника с простреленной головой. По версии следствия, сын хозяина одной из квартир дома по улице Ижорского батальона застрелил его из ружья во время домашней вечеринки, после чего перенес тело погибшего на лестничную площадку.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование контролирует центральный аппарат Следственного комитета. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям изучить все обстоятельства произошедшего, выяснить, в каких условиях хранилось оружие и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ.
Суд отправил подростка под домашний арест до 7 мая. По версии защиты, выстрел был сделан случайно.