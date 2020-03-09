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https://ria.ru/20200309/1568261843.html
Расхитители женских сердец: как работают профессиональные альфонсы
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РИА Новости

Расхитители женских сердец: как работают профессиональные альфонсы

08:00 09.03.2020 (обновлено: 12:57 09.03.2020)
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© Depositphotos / VitalikRadkoЖенщина с мужчиной считают деньги
Женщина с мужчиной считают деньги
© Depositphotos / VitalikRadko
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Огромный букет цветов от "боевого офицера", романтический ужин с "преуспевающим бизнесменом" и стихотворное признание в любви "прокурора" — на какие только уловки не идут брачные аферисты, чтобы втереться в доверие к наивным девушкам, а затем попросить у них денег. Как правило, получив круглую сумму, ухажер исчезает, а дама остается с разбитым сердцем и без личных сбережений. РИА Новости рассказывает о наиболее изобретательных альфонсах.

Помощник-сердцеед

Краснодарец Алексей Якуба обманывал девушек более десяти лет. Его несколько раз судили по статье "Мошенничество", но он умудрялся крутить новые романы, даже находясь в федеральном розыске.
"Способы знакомств были разные, — рассказывает РИА Новости адвокат потерпевших Андрей Таран. — Однажды он намеренно прижал машину незнакомой девушки своим авто. Из возникшей конфликтной ситуации Якуба вышел таким образом, что подружился с дамой и пригласил ее на ужин".
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Обманутые девушки все как одна потом вспоминали, что при знакомстве Алексей сразу пытался выяснить, какие у них есть проблемы. "Например, кто-то ремонтировал квартиру, — объясняет адвокат. — Якуба ехал с новой знакомой в магазин, помогал выбрать ламинат, затем предлагал заказать такой же у своего друга, но по более низкой цене. Так он получал десятки тысяч рублей. При этом никакого ламината его спутнице не привозили".
Перед женщинами Алексей представал в образе успешного предпринимателя, занимающегося поставками техники, красной икры или других товаров. Но на рестораны и кафе старался не тратиться, приглашал прогуляться в парке. В разговорах он всегда как бы вскользь упоминал, что у него есть серьезные враги-конкуренты.
"На следующем этапе он предлагал вложиться в его дело, — продолжает Таран. — Если девушка соглашалась, аферист получал уже более крупную сумму — как правило, несколько сотен тысяч. Затем ночью раздавался телефонный звонок и взволнованный Якуба сообщал жертве, что конкуренты натравили на него полицейских и теперь ему необходимы средства на адвоката. Суммы доходили до 200-300 тысяч рублей".
Но и на этом еще ничего не заканчивалось. Алексей умудрялся уговорить девушек оформить кредит или микрозайм, обещая позже вернуть все деньги. Затем он пропадал из поля зрения, но, в отличие от большинства альфонсов, всегда оставался на связи: отвечал на звонки и уверял, что рано или поздно все отдаст.
"Для него важно было тянуть время, так как срок привлечения к уголовной ответственности по таким статьям — всего пять лет, — поясняет адвокат. — Отличительная черта Якубы в том, что он не был, так сказать, классическим брачным аферистом и вступал в интимную связь далеко не со всеми девушками. Алексей избрал амплуа помощника, а не любовника".
Как следует из постановления Краснодарского краевого суда, Якубу трижды привлекали к уголовной ответственности по статье "Мошенничество": в 2005, 2006 и 2007 годах, однако сроки были небольшие и, освобождаясь, он всякий раз брался за старое. Сейчас профессионального ловеласа обвиняют в нескольких махинациях и, пока идет следствие, содержат в СИЗО. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю РИА Новости сообщили, что вскоре материалы уголовного дела передадут в суд.

Уральский донжуан

Аферист Дмитрий Ударцев действовал по одной схеме: через соцсети и сайты знакомств находил одиноких женщин, которым было немного за 30. Представлялся сотрудником ФСБ или другого силового ведомства. Чтобы вызвать сочувствие, обязательно рассказывал, как участвовал в боевых действиях и даже был в плену, где терпел невыносимые пытки и издевательства.
© Фото : ГУ МВД по Свердловской областиДмитрий Ударцев
Дмитрий Ударцев
© Фото : ГУ МВД по Свердловской области
Дмитрий Ударцев
Даже самые расчетливые представительницы слабого пола таяли перед героическим кавалером и соглашались на свидание. За ужином в дорогом ресторане Дмитрий продолжал сыпать подробностями своей "богатой" биографии: якобы после службы он занялся бизнесом, но прогорел и теперь старается все наладить.
Прожив с новой возлюбленной несколько недель, а то и дней, Ударцев просил денег, чтобы возобновить прежнее предприятие. Суммы были разные: одни девушки ограничивались 100 тысячами рублей, другие лезли в более крупные долги и давали по полмиллиона. Екатеринбурженка Елена, чтобы помочь "любимому", и вовсе заложила свою трехкомнатную квартиру. Сам Дмитрий, разумеется, вскоре исчезал вместе с деньгами.
После бегства "ветерана боевых действий" Елена организовала клуб его бывших "жен". Обманутые девушки разместили в интернете фотографию Дмитрия, его опознала 22-летняя студентка, едва начавшая с ним встречаться. Ударцева задержали и обвинили в мошенничестве.
В деле было около 20 эпизодов, однако на суде удалось доказать лишь пять. Пострадавшие предполагают, что жертв было гораздо больше, просто не все обратились в полицию. Сам Ударцев вину не признал, заявив, что никого не обманывал — девушки сами предлагали деньги. В итоге суд приговорил его к пяти годам колонии.
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Ловелас-убийца

Иркутянин Анатолий Беляев тоже играючи заводил знакомства, а список его "подвигов", в отличие от других альфонсов, не ограничился случаями мошенничества — там были кражи и даже убийство.
Будущих жертв аферист очаровывал буквально с первой встречи, приезжая на роскошной иномарке. Автомобили он оформлял под залог, но девушек заверял, что все машины принадлежат ему.
Однажды мошенник занял у очередной пассии 300 тысяч рублей — якобы на развитие бизнеса, а под покровом ночи просто сбежал. Другой "возлюбленной" предложил построить дом и попросил денег на покупку сруба. Та не задумываясь отдала кавалеру более полумиллиона рублей, продав свой автомобиль.
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"Беляев также вошел в доверительные отношения с наркозависимым жителем Иркутска, пообещав ему помощь в продаже квартиры, — добавляют в областной прокуратуре. — Получив нотариальную доверенность, он вывез потерпевшего в лес, убил, а труп утопил в реке Лене. Затем попытался продать недвижимость, но был задержан".
Иркутский областной суд приговорил преступника к 20 годам колонии строгого режима.
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Андрей ТаранРека ЛенаИркутский областной судИркутскКраснодарский крайУбийствоПроисшествия
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