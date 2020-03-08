Главы Евросовета и ЕК встретятся с Эрдоганом 9 марта в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 8 мар - РИА Новости, Мария Князева. Главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Брюсселе для обсуждения вопросов миграции, безопасности и кризиса в Сирии.
"Председатель Евросовета и председатель Еврокомиссии встретятся с президентом Турции в понедельник в 18.00 (20.00 мск) в Брюсселе для обсуждения вопросов, связанных с (отношениями - ред.) ЕС и Турции, включая миграцию, безопасность, стабильность в регионе и кризис в Сирии", - говорится в Twitter пресс-секретаря главы Евросовета.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. После этого в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.
В минувший четверг Эрдоган был в Москве, где встречался в президентом РФ Владимиром Путиным по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4 в Сирии, которая сейчас находится под контролем боевиков.