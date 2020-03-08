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Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом
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РИА Новости

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

16:34 08.03.2020 (обновлено: 18:19 08.03.2020)
9307
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Посольство Украины в США потребовало от американского издания Vox переделать карту в фильме о распространении коронавируса Covid-19.
Дипломаты обратили внимание на отрывок, который издание опубликовало в твиттере. Там, считают в посольстве, Крым отмечен как российская территория.

"Пожалуйста, поменяйте карту!" — написали представители украинской дипмиссии в комментариях к ролику.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
29 ноября 2019, 12:12
Климкин призвал к бойкоту Apple, обозначившей Крым российским
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Ситуация на УкраинеМИД УкраиныРеспублика КрымВ мире
Популярные комментарии
Крым "де факто" российская территория. Точка.
8 марта, 17:25
валера удовиченко
3000000
И тогда, если/когда в Крыму появится коронавирус, статистика по нему должна идти в зачёт Украине? В таком случае, пусть Украина и лечит их, можно выставлять счета за лечение? Идём дальше, ещё пусть Украина оплачивает лечение всех граждан России, проживающих в Крыму, вне зависимости от заболевания. Готовы? Доставайте гроши!
8 марта, 16:51
Naum Vygodsky
1660001
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