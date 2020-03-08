Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

Journalism requires accuracy. Map in @voxdotcom report re #coronavirus needs correction – #CrimeaIsUkraine.#Crimea is temporary under Russian occupation, but it is & will always be an integral part of Ukraine.— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 8, 2020
Please, correct the map! pic.twitter.com/Dv7poWXKti
Дипломаты обратили внимание на отрывок, который издание опубликовало в твиттере. Там, считают в посольстве, Крым отмечен как российская территория.
"Пожалуйста, поменяйте карту!" — написали представители украинской дипмиссии в комментариях к ролику.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
29 ноября 2019, 12:12Климкин призвал к бойкоту Apple, обозначившей Крым российским