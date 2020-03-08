Очевидец рассказал об убийстве подростка из ружья в Петербурге

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Убийство школьника на дне рождения сына петербургского судьи произошло по неосторожности, сообщил телеканалу Убийство школьника на дне рождения сына петербургского судьи произошло по неосторожности, сообщил телеканалу РЕН ТВ один из гостей вечеринки.

"А. предложил посидеть у него дома — там родителей нет и телевизор такой. <…> Мы пошли к нему", — поделился подросток.

По его словам, дома у А. друзья решили поиграть, после чего речь зашла об оружии. Сын хозяина квартиры достал ружье.

"Наверное, думал, что оно не заряжено. Перезарядил и, наверное, в воздух он хотел стрельнуть и напугать В., который сидел в соседней комнате. Но потом грохот. Подбегаю, вижу, что уже все", — сказал школьник.

Затем он вместе с другим гостем ушел в соседнюю комнату, пока А. суетился вокруг погибшего В. В это время мальчики покинули квартиру и рассказали о случившемся родителям. Когда они вернулись на место происшествия, стрелявшего там не застали.

Школьник уточнил, что в тот день они с друзьями не пили алкоголь.

Суд отправил подозреваемого под домашний арест. Адвокат Артем Баконин сообщил РИА Новости, что защита не намерена обжаловать это решение.

Он также добавил, что его подзащитный дал показания в качестве подозреваемого. "Выстрел из ружья был сделан по неосторожности. Обвинение еще не предъявлено", — уточнил Баконин.

Накануне в подъезде дома по улице Ижорского Батальона в Колпино нашли тело юноши с простреленной головой.

Как полагает следствие, сын хозяина квартиры в присутствии гостей выстрелил из ружья в своего знакомого, нанеся ему смертельное ранение. Тело погибшего он перенес на лестничную площадку.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить все обстоятельства произошедшего, выяснить условия хранения оружия и каким образом мальчик смог получить к нему доступ.

Продолжаются допросы, назначены экспертизы, устанавливается мотив убийства. Орудие преступления направлено на исследование.