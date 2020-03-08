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2020-03-08T15:37+0300
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СМИ узнали, что Макрон хочет встретиться с Эрдоганом в Париже
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РИА Новости

СМИ узнали, что Макрон хочет встретиться с Эрдоганом в Париже

15:37 08.03.2020
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© AP Photo / Lefteris PitarakisПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает провести в Париже встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает в воскресенье издание Journal du dimanche.
"Макрон хочет на этой неделе увидеть турецкого президента в Париже", - пишет газета. Никаких других деталей возможной предстоящей встречи не приводится.
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Хватит! Париж выступил против новых беженцевТолерантность и помощь всем нуждающимся – дело, разумеется, благородное. С этим не поспоришь. Однако с новой волной беженцев из Сирии Франция, похоже, не справится. Да и остальная Европа тоже.
В минувший четверг Эрдоган был в Москве, где встречался в президентом РФ Владимиром Путиным по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4 в Сирии, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Война в СирииЭммануэль МакронТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганПарижВ мире
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