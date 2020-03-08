СМИ узнали, что Макрон хочет встретиться с Эрдоганом в Париже

Хватит! Париж выступил против новых беженцев Толерантность и помощь всем нуждающимся – дело, разумеется, благородное. С этим не поспоришь. Однако с новой волной беженцев из Сирии Франция, похоже, не справится. Да и остальная Европа тоже.