Активисты МГЕР поздравили женщин с 8 Марта на праздничных акциях

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. " Молодая Гвардия Единой России " (МГЕР) в честь 8 марта провела порядка 300 акций в 78 регионах РФ, участие в них приняли более 32 тысяч активистов, они угощали женщин кофе, дарили цветы и носили на руках, сообщает пресс-служба движения.

"К Международному женскому дню "Молодая Гвардия" провела порядка 300 различных мероприятий и акций, начиная от адресного поздравления ветеранов и заканчивая массовой раздачей цветов и праздничными шествиями. Участниками акций стали более 32 тысяч молодогвардейцев из 78 регионов России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в пресс-службе МГЕР рассказали РИА Новости о шествии "Дорогая, ты права!", которое активисты движения проведут 8 марта в 21 российском регионе.

Омске и Председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что в этом году самые массовые акции прошли в Москве Санкт-Петербурге . В общей сложности на улицы там вышли более четырехсот участников, а в Екатеринбурге Тюмени – более трехсот. Мужчины-участники шествий несли в руках транспаранты со словами признательности и шуточными лозунгами: "Мама, я надел шапку!", "У моей бабушки самые вкусные котлетки", "Сегодня я сам вынес мусор", "Уступите даме кресло!", "Каждому мужчине – работу, каждой женщине – мужчину!".

Кроме того, 8 марта молодогвардейцы более чем в 50 городах России поддержали ежегодную акцию "Вам, любимые!" и преподнесли женщинам около 40 тысяч цветов и открыток, добавляется в сообщении.

Серия акций также прошла в преддверии праздника. Так, в Москве " Молодая Гвардия " совместно с владельцами кафе в течение всей предпраздничной недели предлагали мужчинам угощать кофе девушку, которая следующей зайдет в заведение.