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2020-03-08T15:34+0300
https://ria.ru/20200308/1568317372.html
Активисты МГЕР поздравили женщин с 8 Марта на праздничных акциях
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РИА Новости

Активисты МГЕР поздравили женщин с 8 Марта на праздничных акциях

15:34 08.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПразднование Международного женского дня в Москве
Празднование Международного женского дня в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) в честь 8 марта провела порядка 300 акций в 78 регионах РФ, участие в них приняли более 32 тысяч активистов, они угощали женщин кофе, дарили цветы и носили на руках, сообщает пресс-служба движения.
"К Международному женскому дню "Молодая Гвардия" провела порядка 300 различных мероприятий и акций, начиная от адресного поздравления ветеранов и заканчивая массовой раздачей цветов и праздничными шествиями. Участниками акций стали более 32 тысяч молодогвардейцев из 78 регионов России", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Ранее в пресс-службе МГЕР рассказали РИА Новости о шествии "Дорогая, ты права!", которое активисты движения проведут 8 марта в 21 российском регионе.
Председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что в этом году самые массовые акции прошли в Москве и Санкт-Петербурге. В общей сложности на улицы там вышли более четырехсот участников, а в Екатеринбурге, Омске и Тюмени – более трехсот. Мужчины-участники шествий несли в руках транспаранты со словами признательности и шуточными лозунгами: "Мама, я надел шапку!", "У моей бабушки самые вкусные котлетки", "Сегодня я сам вынес мусор", "Уступите даме кресло!", "Каждому мужчине – работу, каждой женщине – мужчину!".
Кроме того, 8 марта молодогвардейцы более чем в 50 городах России поддержали ежегодную акцию "Вам, любимые!" и преподнесли женщинам около 40 тысяч цветов и открыток, добавляется в сообщении.
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Серия акций также прошла в преддверии праздника. Так, в Москве "Молодая Гвардия" совместно с владельцами кафе в течение всей предпраздничной недели предлагали мужчинам угощать кофе девушку, которая следующей зайдет в заведение.
Региональные отделения МГЕР провели ряд выставок с портретами и историями выдающихся женщин России: таких как первая в истории женщина-космонавт Валентина Терешкова, прима-балерина Майя Плисецкая, российский общественный деятель и правозащитник Елизавета Глинка и другие.
Активисты из Томска, Кирова, Благовещенска и Москвы провели акцию "Носите женщин на руках". Молодогвардейцы неожиданно поднимали женщин на руки, чтобы перенести через слякоть или просто покружить на руках, а после вручали дамам открытки и цветы.
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РоссияПразднование 8 мартаМолодая гвардия Единой России8 мартаОбщество
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