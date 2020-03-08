СМИ: Яценюк планирует вернуться во власть

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк стремится стать новым главой Нацбанка страны. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в офисе президента Владимира Зеленского.
"Яценюк и (экс-секретарь СНБО Александр – прим. ред.) Турчинов уже давно пытаются примкнуть к новой власти", - заявил собеседник издания.
По его словам, после очередных перестановок в украинской власти Яценюк якобы намекает на то, что он "был бы хорошим главой НБУ". "Он упирает на то, что власти нужны кадры, которые умеют вести переговоры с МВФ. К тому же, дескать, его назначение развеет все слухи, что Зеленский развернулся к России", - отметил источник "Страны.ua".
При этом он добавил, что в офисе украинского президента пока что "стараются держаться от Яценюка подальше".
"Всем понятно, что если мы его берем, то тогда рейтинг и Зеленского, и "Слуги народа" совсем скоро будет на уровне рейтинга Яценюка и (его партии. - прим. ред.) "Народный фронт" (ниже одного процента. – прим. ред.)", - указал собеседник издания.
Верховная рада Украины 4 марта на внеочередном заседании отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила на его место Дениса Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства.
Осенью прошлого года "Страна.ua" со ссылкой на источники в кабмине сообщала, что Яценюк мог занять пост первого вице-премьера в правительстве Гончарука. Тогда пресс-секретарь политика Ольга Лаппо заявила, что тот не ведет переговоров о своем назначении на пост. Яценюк занимал должность премьер-министра Украины в 2014-2016 годах.