СМИ: Яценюк планирует вернуться во власть

"Яценюк и (экс-секретарь СНБО Александр – прим. ред.) Турчинов уже давно пытаются примкнуть к новой власти", - заявил собеседник издания.

По его словам, после очередных перестановок в украинской власти Яценюк якобы намекает на то, что он "был бы хорошим главой НБУ". "Он упирает на то, что власти нужны кадры, которые умеют вести переговоры с МВФ. К тому же, дескать, его назначение развеет все слухи, что Зеленский развернулся к России", - отметил источник "Страны.ua".

При этом он добавил, что в офисе украинского президента пока что "стараются держаться от Яценюка подальше".

"Всем понятно, что если мы его берем, то тогда рейтинг и Зеленского, и "Слуги народа" совсем скоро будет на уровне рейтинга Яценюка и (его партии. - прим. ред.) "Народный фронт" (ниже одного процента. – прим. ред.)", - указал собеседник издания.

Верховная рада Украины 4 марта на внеочередном заседании отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила на его место Дениса Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства.