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Международный женский день
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РИА Новости

Международный женский день

03:31 08.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦветы на Рижском рынке в Москве
Цветы на Рижском рынке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ежегодно 8 марта в мире отмечается Международный женский день.
Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. Первый национальный женский день в соответствии с решением Социалистической партии Америки отмечался на всей территории США 28 февраля 1909 года. Женщины США продолжали отмечать его в последнее воскресенье февраля вплоть до 1913 года.
В 1910 году на заседании Социалистического интернационала в Копенгагене (Дания) было предложено учредить Международный женский день, чтобы отметить движение за права женщин и помочь им обрести всеобщее избирательное право. Это предложение получило единодушную поддержку конференции с участием более 100 женщин из 17 стран, но конкретная дата проведения этого дня не была установлена.
Впервые Международный женский день отмечался 19 марта 1911 года в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии, где в митингах приняли участие свыше одного миллиона мужчин и женщин. Помимо права голоса они требовали предоставления женщинам права на труд и на профессионально-техническую подготовку, права занимать государственные должности и прекращения дискриминации на рабочем месте.
Российские женщины отметили свой первый Международный женский день в последнее воскресенье февраля 1913 года в рамках движения за мир, зародившегося накануне Первой мировой войны, а в 1914 году 8 марта в других странах Европы женщины провели митинги в знак солидарности со своими сестрами.
В 1917 году российские женщины, чтобы провести забастовку с призывом "за хлеб и мир", вновь выбрали последнее воскресенье февраля, которое пришлось на 23 февраля по действовавшему в то время в России юлианскому календарю, однако по григорианскому календарю, который использовался в других странах мира, это было 8 марта.
После отречения царя от престола, Временное правительство предоставило женщинам право голоса.
В Советском Союзе день 8 марта так или иначе отмечался всегда, однако лишь с 1966 года, по указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, этот день стал официально праздничным и нерабочим.
СССР долго оставался единственной европейской страной, где день 8 марта был государственным праздником.
С 1975 года, объявленного Организацией Объединенных Наций Международным годом женщин, ООН начала официально праздновать 8 марта как Международный женский день.
Международный женский день отмечают не только в ООН, но и во многих странах, в некоторых этот день является праздничным выходным днем.
После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. Он отмечается также в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Узбекистане, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии.
Восьмое марта отмечается и на Украине, но в последние годы там все чаще говорят об отмене празднования.
В Таджикистане по инициативе президента страны с 2009 года праздник стал называться День матери.
В Туркмении Международный женский день не отмечался до 2008 года – женский праздник был перенесен на 21 марта (день весеннего равноденствия), соединен с Наврузом – национальным праздником весны, и назывался Национальным праздником весны и женщин. В январе 2008 года президент Туркмении внес изменения в Кодекс законов о труде и вернул в Туркмению праздник 8 марта.
В Грузии отмечают и Международный женский день – 8 марта и День матери – 3 марта. День матери и должен был заменить 8 марта, но до сих пор отмечаются оба праздника.
В Латвии 8 марта перестал быть выходным днем в 1991 году, после выхода республики из СССР. В 2007 году сейм принял поправку к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которой Международный женский день стал официально отмечаемым праздником в Латвии, но не является выходным.
Международный женский день 8 марта является национальным праздником и выходным в ряде других стран: Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и Эритрее.
8 марта 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о появлении в России национальной стратегии действий в интересах женщин. Стратегия нацелена на реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины и создание равных возможностей для их реализации женщинами в соответствии с Конституцией России и общепризнанными принципами и нормами международного права.
В 2020 году темой кампании Международного женского дня является "Я – поколение равноправия: реализация прав женщин". Название согласуется с новой кампанией структуры "ООН-женщины" под названием "Поколение равноправия", посвященной 25-й годовщине принятия Пекинской декларации и Платформы действий, которая является самой прогрессивной дорожной картой по расширению прав и возможностей женщин и девочек во всем мире.
В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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