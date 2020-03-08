Российские женщины отметили свой первый Международный женский день в последнее воскресенье февраля 1913 года в рамках движения за мир, зародившегося накануне Первой мировой войны, а в 1914 году 8 марта в других странах Европы женщины провели митинги в знак солидарности со своими сестрами.

В 1917 году российские женщины, чтобы провести забастовку с призывом "за хлеб и мир", вновь выбрали последнее воскресенье февраля, которое пришлось на 23 февраля по действовавшему в то время в России юлианскому календарю, однако по григорианскому календарю, который использовался в других странах мира, это было 8 марта.