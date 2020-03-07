Глава общины украинцев прокомментировала возможную подачу воды в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Крымчане, в случае возобновления подачи воды в Крым со стороны Крымчане, в случае возобновления подачи воды в Крым со стороны Украины , должны получить гарантии ее безопасности, заявила глава Украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина

Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос "гуманитарной ответственности". При этом Шмыгаль подчеркнул, что Крым - это Украина, поэтому власти не собираются не подавать воду на Украину. Позже премьер на своей странице в Facebook пояснил, что для возобновления водоснабжения Крыма нет "технической возможности до возвращения полуострова в состав Украины".

"Если вода все-таки будет подаваться в Крым, то хотелось бы, чтобы были выполнены необходимые меры безопасности, так как на Украине есть радикальные элементы, которые могут что-то сделать с водой, подаваемой в Крым", - сказала РИА Новости Гридчина.

По ее словам, премьер-министру Украины "необходимо запомнить", что Крым - это Россия , и живут в нем граждане России.

"Киевским властям уже давно пора окончательно включить здравый смысл. Вот только в речах нового премьер-министра Украины мы снова слышим "старые песни о главном", что Крым - это Украина, и выглядит это как очередное комик-шоу", - сказала Гридчина.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.