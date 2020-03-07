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Глава общины украинцев прокомментировала возможную подачу воды в Крым
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РИА Новости

Глава общины украинцев прокомментировала возможную подачу воды в Крым

08:28 07.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Северо-Крымский канал. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Крымчане, в случае возобновления подачи воды в Крым со стороны Украины, должны получить гарантии ее безопасности, заявила глава Украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина.
Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос "гуманитарной ответственности". При этом Шмыгаль подчеркнул, что Крым - это Украина, поэтому власти не собираются не подавать воду на Украину. Позже премьер на своей странице в Facebook пояснил, что для возобновления водоснабжения Крыма нет "технической возможности до возвращения полуострова в состав Украины".
"Если вода все-таки будет подаваться в Крым, то хотелось бы, чтобы были выполнены необходимые меры безопасности, так как на Украине есть радикальные элементы, которые могут что-то сделать с водой, подаваемой в Крым", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, премьер-министру Украины "необходимо запомнить", что Крым - это Россия, и живут в нем граждане России.
Крым
Вчера, 07:10
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"Киевским властям уже давно пора окончательно включить здравый смысл. Вот только в речах нового премьер-министра Украины мы снова слышим "старые песни о главном", что Крым - это Украина, и выглядит это как очередное комик-шоу", - сказала Гридчина.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Наталья Поклонская
6 марта, 10:37
Поклонская оценила слова премьера Украины о поставках воды в Крым
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Денис ШмыгальРоссияАнастасия ГридчинаРеспублика КрымУкраина
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