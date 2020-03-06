Новгородские власти ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Губернатор Новгородской области Андрей Никитин распорядился в пятницу ввести режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, случаев заражения в регионе пока не зарегистрировано, сообщает пресс-служба областного правительства.

Никитин в пятницу провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в регионе.

"По итогам заседания штаба глава региона подписал указ о введении в области режима повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Согласно этому указу, тем жителям региона, которые прибыли из стран, неблагополучных в отношении коронавируса, рекомендуется уведомить об этом профильные службы, а также незамедлительно обращаться к медикам при первых симптомах респираторных заболеваний. Также рекомендуется "обеспечить самоизоляцию на дому" в течение двух недель с момента возвращения в Россию. Работодателям предписано содействовать работникам в соблюдении этого режима.

"У нас на сегодняшний день данной инфекции на территории региона нет, однако мы видим, что в ряде субъектов появляются случаю заражения, и мы должны свою работу организовать таким образом, чтобы не ждать, когда у нас что-нибудь произойдет, а заранее быть готовыми, заранее принять все профилактические меры для того, чтобы избежать возможного развития ситуации", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.

Как информируют власти Новгородской области , пока санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, превышения эпидемиологических порогов таких заболеваний по гриппу и ОРВИ не зарегистрировано. С 31 января из стран с повышенной эпидемиологической опасностью, таких как Китай Южная Корея , вернулись 21 житель Новгородской области, которые попали под медицинское наблюдение.