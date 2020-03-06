Путин пошутил в ответ на фразу о его "большом доме"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Иваново отшутился в ответ на фразу о том, что живет "в большом доме в Москве". Видео опубликовано в Twitter "Кремлевский пул РИА".

Одна из участниц встречи, многодетная мать, рассказала, что ей пришлось пропустить утренник дочери. Девочка не обиделась и "разрешила" матери вместо детского мероприятия пойти на встречу с главой государства.

Дочка многодетной мамы, которую собирали на встречу с Путиным "всем селом", считает, что Путин живет в "большом доме" в Москве. Но президент сказал, что так называют здание управления КГБ СССР в северной столице. pic.twitter.com/o8FBXnFyEH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 6, 2020

"Мама, можешь не присутствовать, ты идешь к Владимиру Владимировичу, он живет в Москве, в большом доме", — сказала ей дочь.

Путин в ответ на это пошутил, что в Ленинграде "большим домом" называли здание управления КГБ СССР, и это прозвище закрепилось за ним до сих пор.