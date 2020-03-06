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Путин пошутил в ответ на фразу о его "большом доме"
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РИА Новости

Путин пошутил в ответ на фразу о его "большом доме"

18:23 06.03.2020 (обновлено: 18:26 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Иваново отшутился в ответ на фразу о том, что живет "в большом доме в Москве". Видео опубликовано в Twitter "Кремлевский пул РИА".
Одна из участниц встречи, многодетная мать, рассказала, что ей пришлось пропустить утренник дочери. Девочка не обиделась и "разрешила" матери вместо детского мероприятия пойти на встречу с главой государства.
"Мама, можешь не присутствовать, ты идешь к Владимиру Владимировичу, он живет в Москве, в большом доме", — сказала ей дочь.
Путин в ответ на это пошутил, что в Ленинграде "большим домом" называли здание управления КГБ СССР, и это прозвище закрепилось за ним до сих пор.
"Она в теме", — сказала женщина.
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