Путин назвал главный способ поддержки молодых семей

"Но все-таки генеральный способ решения этой проблемы - это завершение программы (строительства) яслей - строительства новых учреждений - и детских садов. Она в принципе практически решена, нам надо ее расширять. И создавать различные условия льготного пребывания детей для студентов. Это через регионы всегда можно сделать", - заявил глава государства.