Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T17:11+0300
https://ria.ru/20200306/1568259980.html
Путин назвал главный способ поддержки молодых семей
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568256860_298:0:2822:1420_1036x0_80_0_0_7d7a0e9b650ec6d249286071c3ff3b32.jpg
РИА Новости

Путин назвал главный способ поддержки молодых семей

17:11 06.03.2020
253
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Генеральный способ поддержки молодых семей, материнства и детства в РФ - это строительство яслей и детских садов, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе встречи с представителями общественности в Иваново к Путину обратились с предложением создать детские сады и комнаты матери и ребенка при образовательных организациях и трудовых коллективах. Комментируя эту просьбу, президент отметил, что в некоторых субъектах такие попытки предпринимаются, но в целом подобная практика "не получила такого большого распространения". Для вузов это обременительно, поскольку основной вид их деятельности - образование.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 16:18
Путин отметил важность поддержки семей с детьми
"Но все-таки генеральный способ решения этой проблемы - это завершение программы (строительства) яслей - строительства новых учреждений - и детских садов. Она в принципе практически решена, нам надо ее расширять. И создавать различные условия льготного пребывания детей для студентов. Это через регионы всегда можно сделать", - заявил глава государства.
Путин подчеркнул, что если вузы будут продолжать практику создания специальной инфраструктуры для молодых семей, государство будет оказывать им поддержку через регионы.
"Но все-таки генеральный способ - строительство яслей и детских садов", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Вчера, 16:44
Путин рассказал о средствах на поддержку многодетных семей
820014
Обсудить 0
Владимир ПутинИвановоОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал воспитание ребенка высшим счастьем для человека
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин отметил важность отражения роли "человека труда" в Конституции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин рассказал о средствах на поддержку многодетных семей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин оценил сроки ввода бесплатного горячего питания в школах
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин призвал создать программу поддержки для многодетных семей
Президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин назвал одно из главных качеств современного специалиста
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин заявил, что женщины в бизнесе — это прекрасно
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин отметил роль волонтеров в разъяснении поправок к Конституции
Стакан воды
В Петербурге продают "заговоренную от коронавируса" воду
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
ЕС не видит необходимости в обязательных мерах по защите от COVID-19
Чашка кофе и мозг
Ученые объяснили, почему полезно выпить кофе перед принятием решения
Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса
Мишустин пообещал россиянке, что расскажет министрам про ее бизнес
Девушка станет известна теперь: в Иваново Путину сделали предложение руки и сердца
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин пошутил в ответ на фразу о его "большом доме"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
22:28Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти
22:27СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
22:24В подмосковных Химках обрушилась кровля загоревшейся спортшколы
Лента новостейМолния