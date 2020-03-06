Путин назвал главный способ поддержки молодых семей

ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Генеральный способ поддержки молодых семей, материнства и детства в РФ - это строительство яслей и детских садов, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе встречи с представителями общественности в Иваново к Путину обратились с предложением создать детские сады и комнаты матери и ребенка при образовательных организациях и трудовых коллективах. Комментируя эту просьбу, президент отметил, что в некоторых субъектах такие попытки предпринимаются, но в целом подобная практика "не получила такого большого распространения". Для вузов это обременительно, поскольку основной вид их деятельности - образование.
Вчера, 16:18Путин отметил важность поддержки семей с детьми
"Но все-таки генеральный способ решения этой проблемы - это завершение программы (строительства) яслей - строительства новых учреждений - и детских садов. Она в принципе практически решена, нам надо ее расширять. И создавать различные условия льготного пребывания детей для студентов. Это через регионы всегда можно сделать", - заявил глава государства.
Путин подчеркнул, что если вузы будут продолжать практику создания специальной инфраструктуры для молодых семей, государство будет оказывать им поддержку через регионы.
"Но все-таки генеральный способ - строительство яслей и детских садов", - заключил Путин.