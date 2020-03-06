В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в одном из отелей в Сотрудники полиции задержали в одном из отелей в Петербурге подозреваемого в убийстве мужчины и избиении женщины в Ленинградской области , сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Оперативники задержали мужчину, в результате действий которого пострадала женщина и погиб мужчина", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 4 марта в полицию обратилась женщина, заявившая, что ее бывший муж ударил ее по голове и убил из пистолета мужчину в поселке Яковлево Выборгского района Ленинградской области. Женщина сообщила, что нападавший погрузил тело убитого мужчины в машину и заставил ее сесть в автомобиль. "Однако ей удалось выбраться во время движения. Женщина в удовлетворительном состоянии была госпитализирована", - сказано в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

"По горячим следам подозреваемый задержан в одном из отелей в Красногвардейском районе Петербурга. При себе у него был обнаружен и изъят пистолет", - говорится в сообщении.