Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T16:46+0300
https://ria.ru/20200306/1568257996.html
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве
https://cdn22.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_184:0:3078:1628_1036x0_80_0_0_b7fc17d349142d0f14ecd7125aa858c1.jpg
РИА Новости

В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве

16:46 06.03.2020
3549
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в одном из отелей в Петербурге подозреваемого в убийстве мужчины и избиении женщины в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Оперативники задержали мужчину, в результате действий которого пострадала женщина и погиб мужчина", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 4 марта в полицию обратилась женщина, заявившая, что ее бывший муж ударил ее по голове и убил из пистолета мужчину в поселке Яковлево Выборгского района Ленинградской области. Женщина сообщила, что нападавший погрузил тело убитого мужчины в машину и заставил ее сесть в автомобиль. "Однако ей удалось выбраться во время движения. Женщина в удовлетворительном состоянии была госпитализирована", - сказано в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
"По горячим следам подозреваемый задержан в одном из отелей в Красногвардейском районе Петербурга. При себе у него был обнаружен и изъят пистолет", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, мужчина застрелил партнера по бизнесу своей бывшей жены после того как тот попытался защитить ее от избиения.
Кресло судьи. Архивное фото
2 марта, 20:51
Убившего знакомую из неприязни москвича отправят в колонию на 9 лет
6135153
Обсудить 0
ГУМВДЛенинградская областьСанкт-Петербург
Рекомендуем
Кадры задержания мужчины, подозреваемого в похищении 8-летней девочки
Следователи сообщили подробности похищения школьницы под Костромой
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пассажир убил таксиста и сжег его вместе с автомобилем под Пензой
Актер Михаил Ефремов
Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент с актером в Пулково
Вячеслав Цеповяз
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Олег Тиньков
Олег Тиньков признался, что у него острая форма лейкемии
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети*
Предполагаемые останки Левченко будут идентифицировать в Рязани
Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17
Посольство РФ в Литве
Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
ДТП в Задонском районе Липецкой области
СК возбудил дело после ДТП в Липецкой области
Кадры задержания мужчины, подозреваемого в похищении 8-летней девочки
Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
Под Рязанью нашли останки, вероятно, знакомой фигурантов дела "Сети"*
Девушка станет известна теперь: в Иваново Путину сделали предложение руки и сердца
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Сотрудник полиции
На Урале сотрудника ГИБДД обвинили в надругательстве над девочкой
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил отказом от переговоров с Россией по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
22:28Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти
22:27СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
22:24В подмосковных Химках обрушилась кровля загоревшейся спортшколы
Лента новостейМолния