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Новый глава МИД Украины признался, что переступал границу с Крымом
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РИА Новости

Новый глава МИД Украины признался, что переступал границу с Крымом

16:05 06.03.2020 (обновлено: 18:17 06.03.2020)
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
КИЕВ, 6 мар - РИА Новости. Новый министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что два месяца назад был на границе с Крымом и сделал шаг за нее.
"Два месяца назад я был на админгранице с временно оккупированным Крымом и сделал шаг за нее. Мы сделаем еще много действенных шагов для деоккупации полуострова. Стратегия возвращения Крыма - мой приоритет как министра иностранных дел", - написал он в Twitter.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Евегния Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, Кулеба заявлял, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским.
Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Бывший украинский военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
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