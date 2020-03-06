Новый глава МИД Украины признался, что переступал границу с Крымом

"Два месяца назад я был на админгранице с временно оккупированным Крымом и сделал шаг за нее. Мы сделаем еще много действенных шагов для деоккупации полуострова. Стратегия возвращения Крыма - мой приоритет как министра иностранных дел", - написал он в Twitter.