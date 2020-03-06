Новый глава МИД Украины признался, что переступал границу с Крымом

КИЕВ, 6 мар - РИА Новости. Новый министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что два месяца назад был на границе с Крымом и сделал шаг за нее.
"Два месяца назад я был на админгранице с временно оккупированным Крымом и сделал шаг за нее. Мы сделаем еще много действенных шагов для деоккупации полуострова. Стратегия возвращения Крыма - мой приоритет как министра иностранных дел", - написал он в Twitter.
Два місяці тому я був на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом і зробив крок за неї. Ми зробимо ще багато дієвих кроків для деокупації півострову. Стратегія повернення Криму — мій пріоритет як міністра закордонних справ. Крим не продається. Крим — це Україна. Був, є і буде. pic.twitter.com/suCDS0wPNM— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2020
Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Евегния Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, Кулеба заявлял, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским.
Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Бывший украинский военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.