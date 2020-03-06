Минниханов предложил меры для поддержки сахаропроизводителей

Производство сахара в России в последние годы превышает потребление, и значительные объемы выпуска привели к формированию существенных товарных запасов. Это, в свою очередь, повлияло на снижение цен на сахар: по сравнению с концом 2018 года оптовые цены сократились вдвое и сейчас находятся на многолетних минимумах.

"Нужны какие-то меры господдержки, чтобы мы могли экспортировать сахар. А нам его завозят… Рынок не сбалансирован, у нас сахара больше стало (производиться – ред.), но не настолько. Значит, есть какие-то поступления со стороны. Надо ограничить ввоз сахара в страну, чтобы наши сахарники были конкурентными. Заградительная функция – это тоже мера поддержки", - сказал Минниханов журналистам.