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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-03-06T15:45+0300
https://ria.ru/20200306/1568253255.html
Минниханов предложил меры для поддержки сахаропроизводителей
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РИА Новости

Минниханов предложил меры для поддержки сахаропроизводителей

15:45 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Господдержка экспорта сахара из РФ и ограничение его ввоза в страну могли бы способствовать стабилизации ситуации в отрасли, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Производство сахара в России в последние годы превышает потребление, и значительные объемы выпуска привели к формированию существенных товарных запасов. Это, в свою очередь, повлияло на снижение цен на сахар: по сравнению с концом 2018 года оптовые цены сократились вдвое и сейчас находятся на многолетних минимумах.
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Союз сахаропроизводителей России ранее сообщил, что собственники четырех российских сахарных заводов (в Башкирии, Татарстане, Тульской области и Краснодарском крае) приняли решение прекратить работу или временно закрыть производство. Еще один завод (в Воронежской области) прекратил работу в конце 2018 года. Союз указывал, что это связано с убытками при переработке сахарной свеклы и продажах сахара.
"Нужны какие-то меры господдержки, чтобы мы могли экспортировать сахар. А нам его завозят… Рынок не сбалансирован, у нас сахара больше стало (производиться – ред.), но не настолько. Значит, есть какие-то поступления со стороны. Надо ограничить ввоз сахара в страну, чтобы наши сахарники были конкурентными. Заградительная функция – это тоже мера поддержки", - сказал Минниханов журналистам.
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Ранее власти Татарстана сообщали, что Нурлатский сахарный завод консервирует производство и сокращает штат в связи с нерентабельностью производства: из-за большого износа оборудования и малой загруженности ввиду нехватки сахарной свеклы себестоимость производства сахарного песка получалась высокой. Из-за сокращения штата без работы остаются 188 сотрудников завода.

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Республика ТатарстанРоссияРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
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