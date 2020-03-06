Медведев предложил Казахстану обсудить влияние COVID-19 на экономику

Он отметил, что на встречах с руководством республики обсуждались не только совместные меры по противодействию заболеванию, "но и более отдалённые и в чём-то даже гораздо более сложные экономические последствия того, что происходит".

"Я предложил обсудить эти вопросы как на уровне Советов безопасности, так и на правительственном уровне, конечно, имея в виду выработку совместных мер, если они потребуются, для решения экономических проблем, связанных с этой эпидемией, которую экономисты уже называют тем самым "чёрным лебедем", которого невозможно было представить ещё буквально полтора-два месяца назад, но который оказал существенное влияние на развитие экономических процессов в мире", - добавил Медведев.