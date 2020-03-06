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Медведев предложил Казахстану обсудить влияние COVID-19 на экономику
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РИА Новости

Медведев предложил Казахстану обсудить влияние COVID-19 на экономику

15:37 06.03.2020 (обновлено: 18:40 06.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и Нурсултан Назарбаев во время встречи в Нур-Султане. 6 марта 2020
Дмитрий Медведев и Нурсултан Назарбаев во время встречи в Нур-Султане. 6 марта 2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев и Нурсултан Назарбаев во время встречи в Нур-Султане. 6 марта 2020
НУР-СУЛТАН, 6 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на встрече с руководством Казахстана предложил обсудить совместные меры для решения проблем экономики, вызванных коронавирусом.
"В текущем контексте, конечно, значительное внимание было уделено и тем проблемам, которые возникли в этом году. Проблемы, которые связаны с эпидемией коронавируса, которые рассматриваются как системообразующее событие, были также в повестке дня", - сказал Медведев журналистам по итогам переговоров в Нур-Султане.
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Он отметил, что на встречах с руководством республики обсуждались не только совместные меры по противодействию заболеванию, "но и более отдалённые и в чём-то даже гораздо более сложные экономические последствия того, что происходит".
"Я предложил обсудить эти вопросы как на уровне Советов безопасности, так и на правительственном уровне, конечно, имея в виду выработку совместных мер, если они потребуются, для решения экономических проблем, связанных с этой эпидемией, которую экономисты уже называют тем самым "чёрным лебедем", которого невозможно было представить ещё буквально полтора-два месяца назад, но который оказал существенное влияние на развитие экономических процессов в мире", - добавил Медведев.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыДмитрий МедведевКазахстанЭкономика
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