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Пушков прокомментировал итоги встречи Путина и Эрдогана
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РИА Новости

Пушков прокомментировал итоги встречи Путина и Эрдогана

15:25 06.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана показала, что линия взаимодействия Москвы и Анкары остается активной, и оба государства являются главными участниками урегулирования сирийского конфликта, вопреки расчетам США, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, член "Единой России" Алексей Пушков.
В четверг в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
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"Мне кажется, самый главный результат этих переговоров, что линия контакта и взаимодействия между Москвой и Анкарой остается активной. Она опирается на совместную заинтересованность России и Турции в сохранении хороших двусторонних отношений и нежелание обеих сторон позволить кризису испортить эти отношения. Я думаю, что для России это принципиальная позиция", - приводятся слова Пушкова на официальном сайте ЕР.
Сенатор выразил надежду на то, что Эрдоган "останется верен этому подходу". Конфликт с Россией, по мнению Пушкова, "ничего не даст" турецкому лидеру и только ограничит поле для его маневра, сделает его более зависимым от США. Следующим после переговоров шагом должны, по мнению сенатора, стать "очень серьезные переговоры" по судьбе Идлиба.
Переговоры Путина и Эрдогана, по словам Пушкова, подтвердили, что Россия и Турция – это две ключевых страны в решении сирийского вопроса.
"Соединенные Штаты остаются на обочине этого процесса, они имеют на него малое воздействие и напрямую, в дипломатическом поле, не занимаются Сирией. И нет потребности в их присутствии. То есть, США не участвуют в разрешении важнейшего кризиса на Ближнем Востоке, и это показательно для нынешнего времени", – сказал сенатор.
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РоссияАлексей ПушковТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПолитика
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