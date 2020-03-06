Пушков прокомментировал итоги встречи Путина и Эрдогана

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Встреча президентов России и Турции Встреча президентов России и Турции Владимира Путина Тайипа Эрдогана показала, что линия взаимодействия Москвы и Анкары остается активной, и оба государства являются главными участниками урегулирования сирийского конфликта, вопреки расчетам США, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, член "Единой России" Алексей Пушков.

В четверг в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб . По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

"Мне кажется, самый главный результат этих переговоров, что линия контакта и взаимодействия между Москвой и Анкарой остается активной. Она опирается на совместную заинтересованность России и Турции в сохранении хороших двусторонних отношений и нежелание обеих сторон позволить кризису испортить эти отношения. Я думаю, что для России это принципиальная позиция", - приводятся слова Пушкова на официальном сайте ЕР.

Сенатор выразил надежду на то, что Эрдоган "останется верен этому подходу". Конфликт с Россией, по мнению Пушкова, "ничего не даст" турецкому лидеру и только ограничит поле для его маневра, сделает его более зависимым от США. Следующим после переговоров шагом должны, по мнению сенатора, стать "очень серьезные переговоры" по судьбе Идлиба.

Переговоры Путина и Эрдогана, по словам Пушкова, подтвердили, что Россия и Турция – это две ключевых страны в решении сирийского вопроса.