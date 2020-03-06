Медведев и Назарбаев обсудили в Нур-Султане вопросы внешней политики

НУР-СУЛТАН, 6 мар – РИА Новости. Первый президент Казахстана, глава Совбеза Нурсултан Назарбаев и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обменялись мнениями по вопросам внешней политики, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
"В ходе беседы председатель Совета безопасности Казахстана приветствовал итоги переговоров глав России и Турции по сирийской проблематике, прошедших вчера в Москве. Елбасы (лидер нации) отметил особую важность приверженности заинтересованных сторон к продолжению Астанинского процесса по урегулированию в Сирии", - говорится сообщении.
Назарбаев отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Россией во всех сферах взаимодействия.
"Мы с вами работаем давно, всегда находили общий язык и взаимопонимание. Как вам известно, я сложил полномочия президента. Сейчас я по закону имею статус председателя Совета безопасности. Так что мы с вами снова коллеги. Давайте работать, обмениваться мнениями по вопросам внешней политики", - сказал Назарбаев.
В свою очередь Медведев также подчеркнул важность межгосударственного сотрудничества.
"Каждая моя новая государственная позиция во внешнеполитическом измерении начиналась с визита в Казахстан. Это не случайно. Это характеризует наши союзнические отношения, а также является символом моего уважения к вам лично", - подчеркнул Медведев.