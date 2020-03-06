Медведев и Назарбаев обсудили в Нур-Султане вопросы внешней политики

Дмитрий Медведев и Нурсултан Назарбаев во время встречи в Нур-Султане. 6 марта 2020

Дмитрий Медведев и Нурсултан Назарбаев во время встречи в Нур-Султане. 6 марта 2020

"В ходе беседы председатель Совета безопасности Казахстана приветствовал итоги переговоров глав России и Турции по сирийской проблематике, прошедших вчера в Москве. Елбасы (лидер нации) отметил особую важность приверженности заинтересованных сторон к продолжению Астанинского процесса по урегулированию в Сирии", - говорится сообщении.

Назарбаев отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Россией во всех сферах взаимодействия.

"Мы с вами работаем давно, всегда находили общий язык и взаимопонимание. Как вам известно, я сложил полномочия президента. Сейчас я по закону имею статус председателя Совета безопасности. Так что мы с вами снова коллеги. Давайте работать, обмениваться мнениями по вопросам внешней политики", - сказал Назарбаев.

В свою очередь Медведев также подчеркнул важность межгосударственного сотрудничества.