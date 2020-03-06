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Медведев обсудил с Токаевым борьбу с распространением коронавируса
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РИА Новости

Медведев обсудил с Токаевым борьбу с распространением коронавируса

14:52 06.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казахстане
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казахстане
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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НУР-СУЛТАН, 6 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассмотрели текущее состояние и перспективы всестороннего стратегического партнерства между двумя странами, сообщила пресс-служба главы государства.
"Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по предпринимаемым двумя странами мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКасым-Жомарт ТокаевДмитрий МедведевКазахстанВ мире
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