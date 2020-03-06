Медведев обсудил с Токаевым борьбу с распространением коронавируса

НУР-СУЛТАН, 6 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассмотрели текущее состояние и перспективы всестороннего стратегического партнерства между двумя странами, сообщила пресс-служба главы государства.
"Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по предпринимаемым двумя странами мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
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