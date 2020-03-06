В Петербурге рассказали о возможных потерях из-за отмены ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Власти Власти Санкт-Петербурга не исключают экономических потерь от отмены Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ ) в 2020 году, сообщил вице-губернатор города Евгений Елин

В четверг председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов заявил, что организаторы приняли решение не проводить форум в 2020 году. ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня. Решение принято в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участниках форума.

"У нас, конечно, есть экономические потери, потому что мы всегда возлагаем на форум большие надежды, на форуме подписываются соглашения. Для города это продвижение в очень конкурентной среде туристического рынка. Мы ежегодно увеличиваем наш туристический поток где-то на четверть в последние годы. И он растет не просто так, такие крупные мероприятия как форум, как "Алые паруса", они, конечно, очень сильно продвигают город. А это наши прямые экономические результаты. Мы получаем вклад в наш региональный продукт, мы продаем свои услуги", - сказал Елин, слова которого передает его аппарат.

При этом он отметил, что город с пониманием относится к принятому решению об отмене ПМЭФ.

"Экономический форум – это почти 20 тысяч человек, которые приезжают из 145 стран, и в этих странах разная эпидемиологическая обстановка и рисковать своими жителями, здоровьем своих жителей мы, конечно, не можем. И подвергать их дополнительному риску мы не хотим. В этой связи мы с абсолютным пониманием относимся к тому решению, которое было принято. Мы считаем его правильным и справедливым, а здоровье людей не может измеряться никакими экономическими выгодами. Для нас это намного важнее, чем любые экономические или политические результаты", - отметил вице-губернатор.

ПМЭФ в 2019 году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира. В форуме приняли участие шесть глав государств, а также генеральный секретарь ООН , еще 14 стран были представлены на уровне вице-президентов и премьер-министров.