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В Петербурге рассказали о возможных потерях из-за отмены ПМЭФ
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РИА Новости

В Петербурге рассказали о возможных потерях из-за отмены ПМЭФ

14:40 06.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетители на Петербургском международном экономическом форуме
Посетители на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Посетители на Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга не исключают экономических потерь от отмены Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2020 году, сообщил вице-губернатор города Евгений Елин.
В четверг председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов заявил, что организаторы приняли решение не проводить форум в 2020 году. ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня. Решение принято в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участниках форума.
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"У нас, конечно, есть экономические потери, потому что мы всегда возлагаем на форум большие надежды, на форуме подписываются соглашения. Для города это продвижение в очень конкурентной среде туристического рынка. Мы ежегодно увеличиваем наш туристический поток где-то на четверть в последние годы. И он растет не просто так, такие крупные мероприятия как форум, как "Алые паруса", они, конечно, очень сильно продвигают город. А это наши прямые экономические результаты. Мы получаем вклад в наш региональный продукт, мы продаем свои услуги", - сказал Елин, слова которого передает его аппарат.
При этом он отметил, что город с пониманием относится к принятому решению об отмене ПМЭФ.
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"Экономический форум – это почти 20 тысяч человек, которые приезжают из 145 стран, и в этих странах разная эпидемиологическая обстановка и рисковать своими жителями, здоровьем своих жителей мы, конечно, не можем. И подвергать их дополнительному риску мы не хотим. В этой связи мы с абсолютным пониманием относимся к тому решению, которое было принято. Мы считаем его правильным и справедливым, а здоровье людей не может измеряться никакими экономическими выгодами. Для нас это намного важнее, чем любые экономические или политические результаты", - отметил вице-губернатор.
ПМЭФ в 2019 году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира. В форуме приняли участие шесть глав государств, а также генеральный секретарь ООН, еще 14 стран были представлены на уровне вице-президентов и премьер-министров.
Самой крупной делегацией на ПМЭФ-2019 была китайская - 1072 человека, второй по численности стала американская делегация - 520 человек. Также в числе крупных делегаций были - французская, японская, немецкая. На форуме было представлено 1300 иностранных и более 2500 российских компаний. В рамках форума было подписано 745 соглашений на общую сумму около 3,3 триллиона рублей. Состоялось более 230 мероприятий.
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